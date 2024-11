Kørelærer deler video: Her er det tæt på at gå galt

En video viser, hvordan en ung køreskoleelev skal til at dreje til højre på en vej i Odense, da hendes kørelærer pludselig tager i rettet, bremser bilen og konstaterer: Der reddede jeg lige et liv.

På cykelstien havde hun overset nogle cyklister, hun skulle holde tilbage for.

Videoen er delt af kørelæreren på sociale medier og har fået en halv million visninger på blandt andet Tiktok.

Det er dog ikke for at udstille eleverne. Tværtimod, siger kørelærer Mohamad Saada, der underviser elever i Odense og Middelfart.

- En af de største årsager er for at normalisere det at lave fejl. Vi gør det for at vise, at der ikke er nogen, der er for hellige til at lave eller erkende fejl, siger Mohamad Saada.

- Vi viser elever over hele landet, at det er o.k. at lave fejl, når man tager kørekort. Der er ikke nogen, der skal tænke, at de er en kæmpe idiot – hellere at vi alle tager det med smil og grin. Så ved nye elever også, at det er acceptabelt at lave fejl, når man skal lære at køre bil, forklarer han.

Alle kan se, det er sjovt

Ifølge kørelæreren er der brug for en kulturændring, og der er brug for en anderledes måde at håndtere fejl i undervisningen.

- Vi har før oplevet, at der er nogle elever, der sidder og græder i bilen, når de laver fejl, men det er ganske almindeligt at lave fejl. Alle laver fejl, siger Mohamad Saada.

- Alle vores elever kan se det sjove i, at vi deler videoerne på sociale medier, og det har normaliseret det at lave fejl. Elever kan naturligvis fravælge det under deres forløb, men 90 procent af vores elever og deres forældre synes altså, at det er sjovt, og de vil gerne bidrage til en kultur, hvor det er sjovt at lave fejl, konstaterer han.

Største udfordring for elever

I videoen bøvler eleven blandt andet med koblingspunktet, og hun er ikke den eneste, og derfor er det god læring også for andre.

- Det mest udfordrende for vores elever i starten af deres forløb er at lære at finde koblingspunktet. Det struggler eleverne rigtig meget med. Det kender vi alle sammen. Nogle griner rigtig meget, nogle skriger, og andre stresser – forskellige måder at udtrykke sig på, siger Mohamad Saada.

- Når man skal dreje til højre, er der rigtig mange elever, der er optaget af alt muligt andet end at kigge sig omkring. De overser cyklister eller fodgængere, fordi de lige skal skifte gear, blinke eller få styr på mange andre ting, inden de foretager deres sving. Andre gange overser de cyklister, fordi de kigger så hurtigt i spejle, at de ikke når at registrere, om der kommer nogen. Det er læring, som de skal have med sig, forklarer han.

Så mange kommer til skade eller dør

At lære at orientere sig i trafikken er vigtigt.

Hvert år kommer omkring 800 cyklister til skade eller mister livet i trafikken i Danmark, oplyser Vejdirektoratet.

De fleste ulykker sker i kryds i byerne, hvor der er meget trafik, og hvor der nemt opstår konfliktsituationer, når både biler og cykler skal gennem et kryds på samme tid. Derfor kommer flest cyklister til skade i byerne.

- Højresvingsulykker hører man mest om, fordi der som regel er personskade. Højresvingsulykkerne sker, fordi der er rigtig mange fodgængere og cyklister, der går og kører over for rødt, og fordi bilister glemmer basale sikkerhedsregler i trafikken eller ikke får dem udført, siger Mohamad Saada.

- Der er rigtig mange, der kun orienterer sig, når de skal bestå en køreprøve. Der er blinde vinkler på en bil, som besværliggør at se, hvad der sker rundt omkring bilen, ved kun at kigge i spejlene, siger Mohamad Saada, der med videoerne forsøger at lære unge mennesker at køre bil på en anderledes måde end traditionelt.