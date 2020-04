Køreprøvesagkyndige kører ud med sagsakter: - Det er fedt at møde ind og kunne gøre en forskel

Utraditionelle arbejdsforhold kræver utraditionelle metoder.

Det gælder også hos Fyns Politi, der nu oplever uventede udfordringer udløst af corona-situationen.

Da anklagemyndighedens medarbejdere skulle arbejde hjemmefra, opstod der nemlig problemer med at få kassevis af sagsakter hjem til medarbejderne, der bor rundt om i hele landet.

Så meldte de køreprøvesagkyndige sig på banen, heriblandt Mogens Pedersen. Han var også sendt hjem, men uden opgaver, da alle køreprøver var blevet aflyst.

- Jeg synes, det er fedt at møde ind og kunne gøre en forskel, siger han til TV 2/Fyn.

Fedt arbejde

For Mogens Pedersen er det fantastisk at kunne bidrage. Han har været politimand i 40 år og altid været omstillingsparat.

- Jeg kan godt lide at komme ud og køre. Jeg har kørt patrulje på motorcykel i mange år, fortæller han og fortsætter:

- Vi er jo vant til at køre meget i bil. Det ligger godt for os lige at klare sådan nogle praktiske ting. Det var ikke nogen svær omstillingsopgave. Overhovedet ikke, siger Mogens Pedersen.

Forseglede kasser

Ordningen fungerer ved, at en eller to af de køreprøvesagkyndige hver morgen kommer forbi anklagemyndighedens kontor og henter de kasser med sager, som er klargjort. Af sikkerhedshensyn er kasserne forseglede under transporten.

Advokaturchef Lars Ole Pedersen er meget glad for ordningen.

- Det fungerer rigtig godt og er en succes for alle parter. Vi oplever, at vores nye ”chauffører” tager opgaven alvorligt og løser den meget samvittighedsfuldt og til tiden - hver dag, siger han i en pressemeddelelse.

De køreprøvesagkyndige sørger for, at bilerne, som sagerne transporteres rundt i, er rengjorte, så der ikke transporteres smitte med rundt. De færdiggjorte sager tages med tilbage til politigården.

- På den her måde kan vi forsat behandle alle de straffesager, der på betryggende vis kan ekspederes fra hjemmearbejdspladsen. Så vi kunne ikke ønske os en bedre ordning, skriver advokaturchefen.

Savner køreprøverne

Nedlukningen kom på et skidt tidspunkt for de køreprøvesagkyndige i Odense.

- Vi var kommet rigtig godt med og havde stort set ingen ventetid på køreprøver, fortæller Mogens Pedersen.

Når der igen åbnes for køreprøver i Danmark, så ved Mogens Pedersen, at der venter en stor opgave. Men han glæder sig alligevel til at komme i gang igen.

- Jeg håber virkelig, vi snart kan komme i gang med køreprøver. Det ser jeg virkelig frem til, jeg glæder mig til at komme i gang med køreprøver, siger han.

Fyns Politi plejer at have mange køreprøver hver eneste dag. Derfor bliver puklen større, for hver dag nedlukningen varer. Mogens Pedersen er dog sikker på, at problemet bliver løst.

- Jeg arbejder tre dage om ugen, men der er måske mulighed for at byde ind med noget mere i en periode. Det tror jeg, man vil kigge på for at få den pukkel ned, siger han.