Kofod kalder Hongkongs fjernelse af Galschiøt-skulptur for bekymrende

Kunstneren Jens Galschiøt siger, at han er chokeret og overrasket over, at skulpturen er blevet fjernet.

Ikke mindst i lyset af, at han selv har tilbudt universitetet at komme og hente den.

Jeppe Kofod oplyser, at man fra dansk side har været i dialog med kinesiske myndigheder om sagen.

- Fra dansk side har vi, både i Beijing og over for den kinesiske ambassade her i København, taget sagen op og opfordret til at finde en løsning på sagen i dialog med kunstneren.

Han mener, at sagen i virkeligheden handler om retten til at ytre sig frit.

- Som jeg også har sagt før, kan den danske regering ikke bestemme, hvilken kunst andre landes universiteter vælger at opstille. Men for mig og regeringen er retten til fredeligt at ytre sig – gennem tale, kunst eller andre midler – en helt fundamental rettighed for alle mennesker. Det gælder også i Hongkong.