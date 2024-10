Koldeste morgen på Fyn i over fem måneder

Det var isnende koldt på Fyn i nat, og det blev også den koldeste morgen på Fyn siden 27. april.

I Odense blev der klokken 07.40 officielt målt 0,7 grader som det laveste, viser data fra Danmarks Meteorologiske Institut.

Andre steder i landet blev der målt frostgrader, og lokalt kan der også have været is på bilruderne i det fynske.

De officielle målinger sker i to meters højde. Overflader som eksempelvis bilruder kan være under frysepunktet, selv om luften i to meters højde er med tøvejr. Rim i græsset er heller ikke ensbetydende med frost i to meters højde.

Ved kysterne er det fortsat noget lunere. Søndag morgen blev der i Assens målt 8,1 grader som det laveste.