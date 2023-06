Kom bedst muligt afsted på bilferie

GF Fonden opfordrer fredag morgen feriebillister til at køre forsigtigt, når de drager mod fjerne himmelstrøg.

En ny undersøgelse viser, at hver fjerde danske bilist har prøvet at køre langt på ferie, selvom de tænkte, at de var for trætte til at køre bil i så mange timer, og 43 procent har prøvet at køre bil i mere end seks timer i streg.

- Træthed bag rattet er det sidste tabu i trafikken. Vi er opmærksomme på fart, spritkørsel og brug af mobilen bag rattet - men træthed og bilkørsel taler vi sjældent med hinanden om, og det skal der gøres noget ved. For det er et reelt samfundsproblem, som godt nok er mest udbredt blandt de unge, men som rammer alle aldersgrupper, siger Helle Nielsen fra GF Fonden til Ritzau og fortsætter:



- Problemet er især relevant her i ferietiden. Mange kører længere strækninger, end de plejer og under andre forhold, end de plejer - og nogen har måske også en tendens til at overvurdere, hvor langt de rent faktisk kan køre, inden de bliver for trætte. Det øger risikoen for farlige situationer, der i værste fald kan ende med en ulykke.

Derfor råder søvnekspert Birgitte Hinz til, at man tager en hurtig kop kaffe og derefter en powernap.

- Kaffen giver nemlig et koffein-kick, som først starter efter 15-30 minutter. Dét sammen med en opkvikker i form af en minilur er nok til at give lidt ekstra energi, så du kan nå frem til din destination uden at sætte trafiksikkerheden over styr. Derudover er et godt råd at skifte chauffør jævnligt, hvis det er muligt - på den måde har man altid en frisk chauffør bag rattet, siger hun.

Sund & Bælt er desuden kommet med en anbefaling til, hvornår man undgår den værste ferietrafik i weekenden.