Kommende GOG-spiller får nøglerolle i klubben

Den gule trøje var lagt klar på bordet under dagens pressemøde i GOG, hvor klubben skulle præsentere en kommende spiller.

Rygterne havde i længere tid svirret omkring, hvem valget ville falde på, men mandag kunne landsholdsspiller Anders Zachariassen langt om længe træde ind ad døren.

- Jeg har glædet mig til det her nye kapitel i min karriere, hvor mit ønske om at få en lidt større rolle på et hold kan gå i opfyldelse, sagde Anders Zachariassen ved pressemødets start.

- Her kan jeg indfri de roller, jeg altid har ønsket mig - og så endda på et tophold i Danmark, som altid spiller med, hvor det er sjovt, siger han.

Med skiftet går Anders Zachariassen ind og erstatter Arnar Freyr Arnarsson på stregen. Som en del af GOG kommer han til at spille side om side med blandt andre landsholdsspiller og tidligere verdensmester Morten Olsen, der blev hentet til klubben i april sidste år.

Indtager nøglerolle

Anders Zachariassen kommer til den sydfynske klub efter seks år i SG Flensburg-Handewitt, hvor han allerede har flere store tyske mesterskaber bag sig. Denne erfaring blev også fremhævet under dagens pressemøde, og som ny spiller i GOG kommer Anders Zachariassen til at spille en vigtig rolle, mener GOG's direktør, Kasper Jørgensen.

- Vi tilfører en spiller, som kommer til at gå direkte ind i toppen af hierarkiet, siger Kasper Jørgensen.

- Det er selvfølgelig også et stort løft af vores trup, og det er nogle spillere (Anders Zachariassen og Morten Olsen, red.), som vores unge spillere kan læne sig op af, siger Kasper Jørgensen. '

Selvom skiftet fra den tyske storklub kan virke som et stort spring, var det alligevel en afklaret Anders Zachariassen, der skulle beskrive sin nye rolle i GOG.

- Det her med at få en større rolle på holdet og kunne guide de unge spillere, der også er i klubben. Det håber jeg kan bidrage med noget til de unge spillere, siger han.

Går efter medaljer

Med den nye profil på holdet håber Kasper Jørgensen, at GOG kommer tættere på drømmen om medaljer.

- Vi vil også gerne på et eller andet tidspunkt have et mesterskab. Om det så er et pokalmesterskab eller et dansk mesterskab, går vi efter medaljer til GOG, siger Kasper Jørgensen.

Foreløbigt har Anders Zachariassen skrevet under på en treårig kontrakt med klubben, inden at han igen skal tage stilling til et eventuelt skifte.

- Nu har jeg tre år til at starte med, og så må vi se, hvad der sker bagefter, siger han.