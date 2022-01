Kommission uddeler kritik efter nærulykke på Storebælt: - Det kunne være gået rigtig galt

- Sikkerhed skal være absolut første prioritet, når man kører gods på jernbanen. Derfor er det helt uacceptabelt, at DB Cargo ikke stoppede al kørsel med de låse, som de vidste ikke holdt traileren fast.

- Den meget grundige rapport fra Havarikommissionen viser, at det kunne være gået rigtig galt. Derfor er jeg også optaget af, at der bliver holdt fast i de ekstra sikkerhedsforanstaltninger, der er indført, og som fortsat gælder, for der er brug for, at vi går med livrem og seler. Passagererne skal kunne være helt trygge, når de kører over Storebælt, siger transportminister Benny Engelbrecht i en pressemeddelelse fra Transportministeriet.

DB Cargo indberettede problemet til Trafikstyrelsen, som oprettede en tilsynssag. Men selv om styrelsen spurgte ind til sagen, endte styrelsen med at acceptere forklaringen fra DB Cargo om, at låsen var godkendt.

Derfor kritiserer Havarikommissionen også Trafikstyrelsen.

Opdaget af bilist

Det var en bilist, som var på vej over Storebælt, der konstaterede, at at en af vognene på et godstog på Lavbroen vippede. Han kontaktede derfor politiet, og toget blev efterfølgende standset i Nyborg.

Hverken mennesker eller materiel kom noget til, men det kunne have gået galt, har Bo Haaning, der er ansvarlig for Havarikommissionens undersøgelse, tidligere fortalt til TV 2 Fyn.