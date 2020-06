Kommuner afviser kontrol af elevers ferierejser

Når skolerne starter til august efter sommerferien, risikerer elever at blive sendt hjem i karantæne, hvis de inden for de sidste to uger har været i et land, som myndighederne fraråder rejser til.

Onsdag meldte Børne- og Undervisningsministeriet ud, at skoler og institutioner bør afvise børn, der har været på ferie i andre lande end Tyskland, Norge, Island og Danmark.

Elever bør afvises

I Svendborg har skolerne gennem et stykke tid forberedt sig på situationen ved skolestart.

- Vi henstiller til forældrene, at de respekterer myndighedernes anbefalinger, og vi regner med, at familierne ikke holder ferie i et ikke-anbefalelsværdigt land og lader deres børn starte i skole, siger skolechef Nanna Lohmann fra Svendborg Kommune.

I Odense er forældre til børn i skolerne og daginstitutinerne endnu ikke orienteret.

- Vi er lige på trapperne med information til forældre i dagtilbud og skoler i forhold til udmeldingen fra myndighederne. Som forældre vil man derfor få besked på Aula og Mitbarn eller e-boks for dagplejens vedkommende, siger skolechef Nikolaj Juul Jørgensen.

Meldingen fra Børn- og Undervisningsministeriet lyder ifølge Jyllands-Posten, at daginstitutioner, skoler, gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner 'kan og bør' afvise at modtage børn og elever, der har holdt ferie i udlandet.

- Vi gør egentlig som vi plejer. Vi har tillid til, at eleverne og deres forældre overholder anbefalingerne, og vi vil derfor ikke kontrollere eller undersøge, om børn har været i udlandet uden at fortælle det, siger Nanna Lohmann, og fortsætter:

- Hvis vi finder ud af, at et barn har holdt ferie i Sydeuropa inden for de sidste to uger, så kontakter vi forældrene, og tager en snak med dem, så anbefalinger om at blive hjemme, bliver overholdt, siger hun.

Samme holdning har skolechefen i Odense:

- Hele kampen mod smittespredning af Covid-19 beror på, at vi alle som borgere i samfundet følger de anvisninger som bliver givet fra myndighedernes side. Vi har en grundlæggende tillid til at forældre selvfølgelig også fremadrettet følger disse anvisninger, siger Nikolaj Juul Jørgensen.

Ingen kontrol af Facebook

Heller ikke landets gymnasier vil lave kontrol af elevernes sommerferier. Her er der tillid til, at elever, der i sommerferien rejser til frarådede lande, først efter endt karantæne er tilbage i klasselokalet.

- Der bliver derfor ikke tjekket op på elevernes sommerferie på for eksempel Facebook, siger Birgitte Vedersø, formand for Danske Gymnasier.

De danske myndigheder har siden midten af marts frarådet al unødvendig rejse til resten af verden på grund af udbruddet af coronavirus.

Bliv hjemme i 14 dage

Fra mandag har myndighederne igen givet grønt lys til, at der kan rejses på ferie til Norge, Island, Færøerne og Tyskland. Dog fraråder myndighederne også ferier i byer med mere end 750.000 indbyggere i for eksempel Tyskland.

Hvis danskerne alligevel holder ferie i Spanien eller Kroatien, skal de ifølge myndighederne blive hjemme i 14 dage.