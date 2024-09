Kommune tager utraditionel metode i brug i budgetforhandlinger

Der er er opstået nye forviklinger omkring næste års budget i Nyborg.

Ikke alene skal der findes 83 millioner kroner, som administrationen allerede har lagt teknisk budget efter, og som borgerne i Nyborg har kunnet udtale sig om i høringsperioden.

Men efter at Socialdemokratiet og SF forlod forhandlingerne tirsdag, er der kommet yderligere besparelser til.

Det er forslag, som administrationen af de tilbageværende forhandlingsparter - herunder Venstres flertal i byrådet - er blevet bedt om at beregne, inden et budgetforlig forventeligt præsenteres for hele byrådet tirsdag .

De nye forslag, der indebærer, at en chefstilling og kultur-, turisme- og fritidsområdet nedlægges som selvstændig forvaltning og lægge under byrådssekretariatet, kan give en besparelse på 1,2 millioner kroner.

En besparelse på yderligere to millioner kroner inden for ejendomsdrift er også med i det nye forslag.

Dertil kommer en allerede udmeldt besparelse, der skal sænke serviceniveauet med 1,1 millioner kroner efter inden for STU - særligt tilrettelagt undervisning for funktionsnedsatte borgere. Det ændres til en besparelse, området selv skal finde: en såkaldt rammebesparelse.

Det er et område, der ifølge BDO-rapporten for det specialiserede socialområde har en høj pris og et højt kvalitetsniveau.

Alle tre forslag er dog kun sendt i høring intern blandt ledere og samarbejdsudvalg i kommunen og hos byrådets politikere - ikke hos Nyborgs borgere.

Men det kommer de i morgen, hvor de præsenteres på kommunens hjemmeside, oplyser Nyborgs kommunaldirektør Tim Jeppesen til TV2 Fyn.

Han vil ifølge en rundsendt mail, som TV2 Fyn er kommet i besiddelse af, have kommentarer til forslagene sendt senest mandag klokken 12.

- Vi har rådført os med Kommunernes Landsforening, og her oplyser man, at det er en måde at gøre det på, når der kommer nye forslag frem under budgetforhandlingerne, siger han.