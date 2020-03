Corona: Kommuner betaler fynske virksomheder med det samme

For at afbøde de negative økonomiske konsekvenser Coronavirus har for erhvervslivet, fremrykkes Nyborg Kommunes betalinger til de private leverandører.

Et enigt Økonomiudvalg har 15. marts 2020 besluttet, at alle fakturaer frem til udgangen af maj 2020 betales straks i stedet for at afvente seneste rettidige betalingsdato (typisk 30 dage efter varen er leveret).

Der er tale om ca. 2600 fakturaer til en samlet værdi på ca. 30 mio. kr. som nu fremrykkes.

- Vi har som kommune en forpligtelse til at gøre vores bedste for at hjælpe alle dele af samfundet igennem den situation vi står i lige nu. Derfor var vi i Økonomiudvalget enige om, at fremrykke betalingerne til de private leverandører for på den måde at hjælpe med at afbøde de negative økonomiske konsekvenser som mange virksomheder oplever, siger borgmester Kenneth Muhs (V).

Læs også Fynske borgmestre: Vil holde de private virksomheder i gang

I Assens skal politikerne behandle et lignende forslag med borgmester Søren Steen Andersen (V) i spidsen i den kommende uge. Og i Odense har rådmand Jane Jegind (V) forsøgt at få et lignende forslag på økonomiudvalgets dagsorden i den kommende uge.