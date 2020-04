Kommuner om genåbning: Vi er klar, parat, ren start

De fynske kommuner har haft mindst én ting til fælles i påsken: De har arbejdet som gale på at lægge det store rengøringspuslespil, så skoler og børneinstitutioner kunne stå klar til genåbning onsdag den 15. april.

I den forbindelse har Lillian Andersen undret sig og spurgt til, hvorfor man ikke omfordeler rengøringspersonalet.

Det korte svar er, at det gør man faktisk også ude i kommunerne. For at håndtere de skærpede regler om rengøring, så omfordeles medarbejderne, deltidsansatte går op i tid og i nogle kommuner hyres der sågar nye medarbejdere.

EN FYNBO FÅR SVAR - Hvorfor flytter man ikke rengøringspersonale fra museer, borgerservice med med videre over til skole og institutioner? Lillian Andersen

Jeg er megastolt

For eksempel i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor rengøringsleder Maria Weisbjerg er yderst tilfreds med resultatet af det store arbejde.

Kommunen har været på forkant og forud for åbningen har rengøringsfolk desinficeret og gjort hovedrent, så institutionerne stod spritklar i morges.

Vi er i fuld gang med at finde nye, for vi har ikke nok. Vi skal nok hyre en 15 stykker Jytte Hansen, leder af Nyborg serviceteam,

Netop som Lillian Andersen foreslår, så er rengøringspersonalet blevet omfordelt. De assistenter som arbejder på nedlukkede arbejdspladser i kommunen, hjælper nu til i børneinstitutionerne. Derudover har en række deltidsansatte sagt ja til at gå op i tid.

- Vi har proppet flere timer på alle de deltidsansatte. Det har alle sagt ja til det, og det er gået lige op. Så indtil nu, har vi kke haft behov for at hyre, siger Maria Weisbjerg og fortsætter:

- Jeg er megastolt over, hvor godt det går. Herfra har det været en solstrålehist indtil videre. Vi har ligget vandret i påsken, men det har lønnet sig, for nu er vi klar parat start, siger hun.

Jeg er megastolt over, hvor godt det går. Herfra har det været en solstrålehistorie indtil videre. Maria Weisbjerg, rengøringsleder

Samme model er foreløbigt i brug i Langelands Kommune, hvor Rikke Fink, chef for facility management, fortæller, at de har bedt deres rengøringsselskab Alliance Plus om at klare udfordringen primært ved omfordeling af pesonale fra de lukkede til de åbne institutioner.

- Vi håber, at vi kan klare det på den her måde, så vi ikke får en stor ekstraregning, siger Rikke Fink.

Læs også Penge til rengøring: Institutioner og skoler får flere midler til genåbning

Der hyres folk

I andre kommuner som Nyborg og Assens rækker de ressourcerne ikke, så lige nu ansættes en række nye rengøringsassistenter.

Jytte Hansen, leder af Nyborg serviceteam, fortæller, at ganske vist omfordeler de også de nuværende personale. Plus en række delttidsansatte er gået op på fuld tid. Men for at kunne overholde de skærpede regler om rengøring, skal der ansættes flere.

- Vi er i fuld gang med at finde nye, for vi har ikke nok. Vi skal nok hyre en 15 stykker, siger Jytte Hansen, leder af Nyborg serviceteam.

Samme historie fortæller Esben Krægpøth, vicedirektør i Assens Kommune. Udover den almindelig omfordeling af rengøringsassistenterne, så er flere rengøringsfolk blevet ansat, og de øvrige er gået op i tid.

- Vi har en markant større mængde folk i gang. Så er vi sikre på, at retningslinjerne er overholdt, siger Esben Krægpøth.

Så Lillian Andersen er på rette spor. De fynske kommuner omfordeler for fuld kraft og hyrer ekstra folk ind, når det ikke er nok.

Læs også Klar til genåbning: Fynske skoler får ekstra toiletter og håndvaske

Artiklen er blevet til på baggrund af et spørgsmål fra en fynbo. Du kan stille dit spørgsmål til det, du undrer dig over i din hverdag her på Fyn under corona-udbruddet via formularen her, som du også finder via dette link.