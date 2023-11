Kommuner skruer op for julebelysningen igen: - Det bliver jul, det lover jeg

Hvis du er vild med julelys, skal du glæde dig til de kommende weekender, for snart tændes der julelys rundt omkring i de fynske kommuner.

Sidste år var der energikrise, og derfor blev der flere steder skruet ned for julebelysningen, men i år tyder det på, at julestemningen igen kommer til at ligne den, vi kender fra tidligere.

I Kerteminde Cityforening er de parate til at skrue en smule mere op for julestemningen i år.

- Vi er ikke helt tilbage til normalen, men det bliver bedre end sidste år. Vi skal selvfølgelig have talt om, hvilke timer det kan svare sig (at have lyset tændt red.) Men det bliver jul, det lover jeg, siger Jonas Nielsen, der er formand for Kerteminde Cityforening.

Vigtigt med en hyggelig julehandel

I Faaborg Kommune glæder de sig også over, at energikrisen i år ikke fylder nær så meget som sidste år.

- Vi har et par overraskelser i år, hvor vi sætter lys på historiske bygninger i byen. Og så har vi fået lavet store hjerter, der bliver beklædt med gran og lys, og hvor man kan få taget billeder inde i. Hvis vi havde råd, kunne jeg godt tænke mig, at vi havde lys over det hele, siger Signe Pardorf Nielsen, der er bylivs- og erhvervskoordinator i Faaborg.

- Vi har selvfølgelig talt om krisen i år også. Men det har været befriende ikke at skulle forholde sig til den på samme måde. Detailhandlen er hårdt presset, og hvis ikke man synes, det er hyggeligt at komme ind til byen og handle og hellere vil gøre det på nettet, så er det netop her, vi skal gribe ind og hjælpe med at lave en hyggelig by.

Energibesparelser stadig afgørende

Spørger man Henrik Bisp, der er fagekspert inden for energi- og boligeftersyn hos Videnscentret Bolius, bør vi stadig holde fast i de gode vaner fra sidste år, selvom vi lige nu og her står et bedre sted.

- Hvis vi skal forholde os til de aktuelle priser, så vil vi ikke opleve, at vi har en decideret energikrise lige nu, hvis vi sammenligner med sidste år. Men vores anbefaling er, at vi stadigvæk skal bevare de gode vaner og ikke fråse løs af energiforbruget. Vi står ikke i en energikrise, der kan mærkes lige nu, men vi er mere sårbare, siger Henrik Bisp.

Energistyrelsen opfordrer ligeledes til, at vi sparer på el og strøm.

- Energikrisen er ikke fortid. Det er de svingende energipriser og let påvirkelige marked et godt eksempel på. Særligt for gas er der en række ubekendte som Kinas stigende LNG-forbrug, stop for import af russisk gas og muligheden for koldt vintervejr, der fortsat understreger behovet for, at vi i Danmark og Europa er bevidste om vores forbrug og sparer, hvor vi kan, forklarer Martin Hansen, vicedirektør i Energistyrelsen, i en pressemeddelelse.

Bevar hyggen med hensyn

Selvom det kan se hyggeligt ud, så er det måske værd at overveje, om det er nødvendigt at plastre hele huset til i julelys. Det mener i hvert fald Henrik Bisp.

- Tidligere har vi måske givet den lidt for meget gas. Jeg siger ikke, at vi overhovedet ikke skal have noget julebelysning, selvfølgelig skal vi det. Men alt med måde. Hvis vi nu vælger, at vi vil have meget julelys, så kan man i det mindste få sat en timer på, lyder rådet.

I forbindelse med, at julen nærmer sig, kom Energistyrelsen for nylig med en række gode råd til brugen af lyskæder.