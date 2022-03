Konditorlandsholdet er klar til EM: - Vi går efter at vinde

- Vi har det sjovt med at lave konkurrencer, selvom det er hårdt til tider, siger Lea Marie Strøbæk.

Arbejdet på konditorlandsholdet er frivilligt, og deltagerne bruger mange interessetimer på at forsvare de danske farver til EM i konditori og andre større mesterskaber inden for faget.

- Det er jo denne her del af jobbet, der er det rigtig sjove. Det er her, vi får lov til at være lidt kreative, siger Lea Marie Strøbæk.

Sammenholdet er vigtigt

Konditor og EM-deltager Lea Marie Strøbæk understreger, at de er mange mennesker på konditorlandsholdet, som yder en stor indsats op til mesterskabet. Hun fortæller, at hun allerede har lært meget af sine dygtige kollegaer.

- Det er jo en holdkonkurrence, så selvom det er mig og Anne, som står her i køkkenet, så er der jo rigtig mange mennesker, der har lagt rigtig mange timer i det her, fortæller hun.

Holdkaptajn Dennis Justesen Nielsen understreger også væsentligheden ved en god holdindsats blandt konditorerne. Ifølge ham er det vigtigste, at deltagerne har et stærkt sammenhold, når de bager og fremstiller diverse lækkerier under konkurrencen.

Konditorerne bliver i høj grad vurderet på deres evner til at samarbejde, når dommerne skal give point i konkurrencen.

- Det er god træning for os, så vi kan blive endnu bedre til VM i konditori til januar næste år, fortsætter han.

Dennis Justesen Nielsen er ny kaptajn for det danske konditorlandshold, og har tidligere vundet OL-guld som holdkaptajn for cateringlandsholdet i 2020 i Stuttgart.