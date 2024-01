De royale fans fra Fyn er ankommet til København. Fredag eftermiddag kørte de sammen med andre deltagere afsted mod København, for at være med til showet 'Danmarks dronning - den største tak'.

I videoen kan du høre Morten Kamuks og Lea Shonesens forventninger til hyldestshowet, som netop er gået i gang.

- Vi er spændte på, hvad der åbner sig af fantastisk underholdning nu her. Det er én gang, den her fest kommer til at ske i vores liv, vil jeg håbe, siger Morten Kamuk.