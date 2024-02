Kong Frederik får tidligst sin egen mønt ved årsskiftet

Kong Frederik vil tidligst ved årsskiftet gradvist begynde at afløse sin mor på de danske mønter.

Det skriver Nationalbanken i en pressemeddelelse, hvor den også løfter sløret for en helt særlig mønt, der skal markere det historiske tronskifte i januar.

En såkaldt tronskiftemønt er en tradition, når en ny regent træder til i Danmark.

I forbindelse med tronskiftet i 1972, hvor dronning Margrethe afløste sin afdøde far, Frederik 9., markerede Nationalbanken begivenheden ved at udgive en stor sølvmønt.

Nationalbanken vil endnu ikke løfte sløret for, hvordan den nye møntserie eller tronskiftemønten kommer til at se ud.

Det endelige design skal udformes og derefter "præges ved særlige produktionsprocesser". Det er også årsagen til, at det for nu blot er forventningen, at mønterne tidligst kommer på gaden omkring årsskiftet.

De nye mønter vil ikke erstatte de nuværende mønter, men bliver sendt i cirkulation parallelt med eksisterende mønter.

Det er ikke længe siden, at Nationalbanken senest sendte nye mønter på gaden. Men det var inden, at dronning Margrethe fortalte i sin nytårstale, at hun havde tænkt sig at overdrage tronen til sin søn og abdicere.

Det var tilbage i maj måned, hvor Nationalbanken sendte nye 10- og 20-kronemønter i cirkulation med et opdateret portræt af dronning Margrethe.

Det skulle være mere tidssvarende end det forrige, der stammer fra 2011.

Og i anledning af hendes 50 års regentjubilæum i 2022 blev der både sendt en særlig 20-krone og en speciel 500 kronemønt på gaden.

Ud over, at dronningens portræt pryder de nuværende 10- og 20-kronemønter, ses hendes monogram også på forsiden af 1-, 2- og 5-kronerne.

Arbejdet med de nye mønter og designet sker i tæt samarbejde med kongehuset, skriver Nationalbanken.

