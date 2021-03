Konkurrence-indgreb: Fynske Orifarm skal sælge lægemidler fra i milliard-fusion

Konkurrencerådet har grebet ind i den fynske parallelimportør Orifarms overtagelse af japanske Takeda Pharmaceuticals.

I april sidste år da købet blev offentliggjort lød købssummen på et anslået beløb på 4,6 milliarder kroner.

Med købet følger en forventet årlig omsætning på godt 1,7 milliarder kroner.

Orifarm Generics Holding har godt nok fået Konkurrencerådets godkendelse til at overtage rettighederne til en række lægemidler, kosttilskud og naturmedicinpræparater samt to fabrikker fra Takeda Pharmaceuticals International.

Men i forbindelse med godkendelsen har Orifarm blandt andet forpligtet sig til at frasælge en række produkter og rettigheder.

Det oplyser Konkurrencerådet i en pressemeddelelse.

- Vi kunne umiddelbart ikke godkende fusionen, da vores undersøgelser viste, at konkurrencen ville blive hæmmet. Den kunne føre til højere priser på en række lægemidler til skade for patienter og for statskassen. Ved blandt andet at forpligte sig til en række frasalg har Orifarm fjernet vores konkurrencemæssige betænkeligheder for alle de omfattede lægemidler, og fusionen er nu godkendt, siger Konkurrencerådets formand, Christian Schultz.

Han oplyser, at fusionen er den første større lægemiddelfusion Konkurrencerådet har godkendt i Danmark.

- Den har krævet ganske omfattende undersøgelser – blandt andet fordi den berører rigtig mange markeder med forskellige grader af konkurrence. I vores afgrænsning af lægemiddelmarkeder har vi lagt os tæt op ad EU Kommissionens praksis, siger Christian Schultz.

Fusionsregler Hvis konkurrencemyndighederne vurderer, at en fusion hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, skal de forbyde fusionen. Parterne kan dog, som det er sket her, afgive tilsagn, der fjerner myndighedernes konkurrencemæssige betænkeligheder. Fusionen har også været anmeldt i Østrig, Polen, Sverige og Finland, hvor de respektive konkurrencemyndigheder har godkendt den.

Orifarm overtager 50 lægemidler og 43 kosttilskud- og naturmedicinpræparater fra japanske Takeda.

Fusionen omfatter produkter på mange forskellige markeder, og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelser har fundet konkurrencemæssige problemer på en lang række af disse markeder.

I forbindelse med godkendelsen har Orifarm givet en række tilsagn, som fjerner konkurrencemyndighedernes betænkeligheder.

Med tilsagnene forpligter selskabet sig til at frasælge syv generiske lægemidler, fem markedsføringstilladelser til parallelimporterede lægemidler samt håndkøbsproduktet ”Klarigen”.

Desuden har Orifarm givet tilsagn vedrørende 108 lægemiddelpakninger, hvor selskabet vil tilslutte sig de prisloftsaftaler, som Lægemiddelindustriforeningen har indgået med Sundhedsministeriet og Danske Regioner, oplyser Konkurrencerådet.