Konkurser: Coronaen har været nådig på Fyn

Omkring sommer begynder det igen. Det tror jeg på. Det er vi nødt til at tro på Stig Møller, formand, 3F industri

Coronaåret 2020 bød på langt færre konkurser end 2019. Det viser tal fra blandt andre analysevirksomheden Experian.

På landsplan har der ifølge Experian været 5.585 konkurser, hvilket er et fald på 34 procent fra 2019.

Alene på Fyn faldt antallet af konkurser i samme periode med knap 20 procent fra 461 konkuser til 370.

Læs også Grimme huse skæmmer på Langeland - nu skal flere rives ned

Zoomer man ind på december var der 30 konkurser mod 42 konkurser året før. Det giver et fald på knap 29 procent.

De tal falder helt i tråd med Stig Møllers forventninger til 2020. Han er formand for 3F industri og De Regionale Arbejdsmarkedsråd på Fyn og siger til TV 2 Fyn, at han er optimist, når det kommer til tiden efter coronahjælpepakkerne og den udskudte moms og skat.

Her er frygten nemlig, at nogle virksomheder kan få svært ved at betale for eksempel den udskudte skat.

Stig Møller. Foto: 3F

- Jeg håber, det er rigtigt, som jeg ser det, men det kan nok ikke undgås at der kommer nogle konkurser, siger Stig Møller og tilføjer:

- Kan man holde sig på 2020-niveau, så er det rigtig fint. Pakkerne er lavet for netop at begrænse konkurserne.

Ser frem til sommeren

Stig Møller forventer, at samfundet vil nærme sig normale tilstande i løbet af sommeren i takt med, at vaccineringsprogrammet mod covid-19 slår igennem.

- Det tror jeg på. Det er vi nødt til at tro på, siger han, men spår dog også, at vi ikke helt slipper for fyringer.

- Jeg har på fornemmelsen, at man er nødt til at lave et eller andet. Det kan være endnu en udskydelse af skat eller moms eller måske noget andet.

- Vi kan ikke holde til, at virksomhederne bare lukker ned, siger Stig Møller.

De små og de mellemstore

Ifølge salgsdirektøren hos Experian, Bo Rasmussen, er det specielt de små og mellemstore virksomheder, der kan være udsatte.

Overfor Ritzau peger han på, at den udskudte skat fra efteråret skal betales tilbage i løbet af foråret 2021, og at nogle virksomheder kan få svært ved at betale.

- Man kan frygte, at de penge, der burde være lagt til side, ikke er blevet det.

- Det kan være, fordi man har haft svært ved at få det hele til at løbe rundt. Hvis man ikke har de penge, der skal falde, må man jo dreje nøglen om, siger Bo Rasmussen.

Overnatnings- og restaurationsbranchen hårdt ramt

Det var i 2020 overnatnings- og restaurationsbranchen, der havde flest konkursbegæringer set i forhold til antallet af aktive virksomheder i branchen.

På landsplan gik således 21,7 virksomheder konkurs for hver 1.000 aktive virksomheder i overnatnings- og restaurationsbranchen.

Læs også Elev stopper på Oure Efterskole efter anklager om racisme