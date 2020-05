Konservativt forslag: Mangel på tandlæger kan løses af private

Løsningen på den akutte mangel på tandlæger på Fyn er måske fundet.

Det mener i hvert fald Kristian Guldfeldt (K), der er politisk ordfører for Det Konservative Folkeparti i Odense Kommune.

De konservative vil gerne have undersøgt, om tandplejen i højere grad kan involvere private tandlæger. Det er nemlig en løsning, der har virket for andre, mener Kristian Guldfeldt.

Det vil kræve en stor kapacitetsudvidelse hos de private tandklinikker i Odense, hvis de skulle overtage så mange patienter Susanne Crawley, børn- og ungerådmand, Odense, Radikale Venstre

- Det er en god løsning på den lange bane, at der bliver uddannet flere tandlæger, men vi er også nødt til at gøre noget på den korte bane, og det er blandt andet derfor, jeg har foreslået at man i Odense gør noget i retning af det, man har gjort i Solrød Kommune, siger Kristian Guldfeldt til TV 2/Fyn.

Børn- og ungerådmand Susanne Crawley (RV), der i første omgang gjorde opmærksom på problemet med mangel på tandlæger, ser det dog ikke som en umiddelbar løsning.

- Først og fremmest så løser det ikke udfordringen med, at der generelt er mangel på tandlæger, både i det private og i det kommunale system. Der uddannes simpelthen for få i forhold til, hvor mange der går på pension, skriver Susanne Crawley i et skriftligt svar til TV 2/Fyn.

Gør som i Solrød

Kristian Guldfeldt fremhæver dog, at Solrød Kommune angiveligt har haft stor succes med udelukkende at benytte sig af private tandlæger, og det er samme løsning, Kristian Guldfeldt foreslår.

Børnene i Solrød Kommune kan frit vælge tandlæge blandt de praktiserende tandlæger, som kommunen arbejder med, og ifølge kommunens beregninger er ordningen ikke dyrere, end hvis kommunen havde en kommunal tandpleje.

Og det har altså inspireret De Konservative i Odense.

- Noget af det, vi har set i Solrød Kommune, er, at de er lykkedes med en løsning, der ikke koster ekstra, siger Kristian Guldfeldt.

Men flytter man ikke bare problemet med lange venterlister til den private tandpleje på den her måde?

- På nuværende tidspunkt er problemet i Odense i isoleret til den kommunale tandpleje, og det er derfor, at der er behov for at udvide hjælpen. Jeg tror på, at det her er et skridt i den rigtige retning.

Den påstand er Susanne Crawley dog ikke enig i. Hun fortæller nemlig, at der er mangel på tandlæger både i det kommunale og i det private system.

- Man må tænke på, at Center for Tandpleje i Odense har 38.000 børn og handicappede som klienter. Det vil kræve en stor kapacitetsudvidelse hos de private tandklinikker i Odense, hvis de skulle overtage så mange patienter. Det svarer til 60 fuldtidsbelagte tandlægestole, siger Susanne Crawley.

To fluer med ét smæk

Rykker man mere af den kommunale tandpleje over til almindelige, private tandlæger, så vil det også løse et andet problem, mener Kristian Guldfeldt.

Når børn fylder 18 år skal de overgå til den private tandpleje, og det betyder, at der kan gå mange år, før børnene igen tager til tadnlæge. Men også det problem kan løses gennem Kristian Guldfeldt.

- Ved at involvere de almindelige tandlæger tidligere, så får man ikke et et stort gab mellem den kommunale og den almindelige tandlæge, siger han og fortsætter:

- Der er mange unge mennesker, der ryger fra og ikke kommer til tandlægen, men hvis de bliver vænnet til den samme tandlæge fra de er helt små, så kan det være med til at lukke det gab.

Risikerer slet ikke at have nogle tilbud

Susanne Crawley oplyser dog til TV 2/Fyn, at den kommunale tandpleje gør meget for at mindske gabet, der kan opstå, når unge mennesker skal overgå til den private tandpleje.

Desuden fremhæver hun, at ganske få kommune har forsøgt sig med at dele kommunal tandpleje ud til private, og at det flere steder ikke har været en succes.

- En kommune har stået helt uden tilbud til børnene i en periode, fordi der ikke var private, der var interesseret i opgaven samtidig med, at man ikke længere havde det kommunale system intakt til at holde hånden under patienterne, fortæller Susanne Crawley.