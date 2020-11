Konstruktivt: -Vi journalister bryder os ikke om at blive kritiseret

Journalisten Asger Juhl var hurtig til at påpege det paradoksale i, at TV 2 Fyn, der har meldt ud, at vi vil være Danmarks mest konstruktive mediehus, alligevel lagde hus til den største konflikt, vi kunne finde om konstruktiv journalistik. Nemlig at lade ham, der engang har udtalt, at vejen til helvede er belagt med konstruktiv journalistik, debattere med Ulrik Haagerup, der har grundlagt Constructive Insititute i Aarhus og dermed gjort sig selv til bannerfører for den nye disciplin i journalistik; den konstruktive.

Men det gjorde vi altså, og vælger du at se debatten nederst i denne artikel, håber vi, at du får nuanceret dit blik på konstruktiv journalistik.

Ulrik Haagerup kender alt til de forskellige opfattelser, som verserer om den konstruktive journalistik:

- En af misforståelserne også blandt dygtige journalister er, at vi tror, målet med god journalistik er at være kritisk. Men det har aldrig været målet. Det er et middel. Men vi gør det i en sådan grad, at vi glemmer at stille spørgsmål som “og hvad så?” Det her handler om at blive i det og stille de spørgsmål, forklarede Ulrik Haagerup.

Kritisk journalistik er god journalistik

Men Asger Juhl, der har en fortid på Radio 24Syv, og i dag er vært på sit eget journalistiske magasin, Den Uafhængige, mener, at man i konstruktiv journalistik har for stort fokus på at finde løsninger.

- Man skal blive ved med at beskrive problemerne, så længe de er store, sagde han.

- Det, jeg er bange for med Ulrik Haagerup, er det her fokus, han lægger på løsninger og konstruktive tilgange. Det gør, at folk bliver håndsky over for konflikten.

Faktisk erklærede Asger Juhl, at han selv er konstruktiv:

- Al den journalistik, jeg laver, handler om løsninger. Jeg har været interviewer på Radio 24Syv og interviewet mange politikere med et meget kritisk sigte og udfordret mange magthavere i samfundet. Men magthavere har altid haft fokus på løsninger. Så denne her kritiske journalistik, som jeg kan forstå, mange er trætte af, er meget konstruktiv i sig selv.

Ikke fake news, men heller ikke det fulde billede

I løbet af debatten viste dagens vært, Katja Damkier fra TV 2 News, en voxpop, som TV 2 Fyn har lavet på gaden i Odense. Her udtrykte en række fynboer en vis træthed i forhold til klassiske nyheder, som traditionelt set fokuserer på at beskrive problemer.

Og Ulrik Haagerup, der inden han grundlagde Constructive Institite, har været ansat på Jyllands-Posten, Nordjyske og DR, indrømmede, at han også har stået bag journalistisk, han i dag ikke er stolt af:

- Jeg har selv været rigtig god til at lave den slags historier, som ikke er løgn, men heller ikke giver et helt billede. Det tegner inde i hovedet et billede af, at det er håbløst. Og det er jo ikke sådan virkeligheden er. Det er det, som konstruktiv journalistik prøver at kigge på.

Se hele debatten om konstruktiv journalistik her nedenfor, og se også med på TV 2 Fyn klokken 19.30, hvor vi giver endnu flere perspektiver på konstruktiv journalistik.

