Kontakttallet falder - tyder på aftagende epidemi

Han henviser til, antallet af test er faldet markant de seneste uger, efter at alle coronarestriktionerne er blevet fjernet - herunder kravet om coronapas mange steder.

Kontakttallet er et regnestykke, som udregnes ved at se på smittetallene for halvanden uge siden. Når antallet af test ændrer sig markant, bliver det vanskeligere at sammenligne kontakttallet over tid.

Når kontakttallet er 0,8, vil det sige, at ti smittede i gennemsnit smitter otte andre.

Tallet kan sige noget om, hvorvidt smitten i samfundet er på vej op eller ned, men fortæller ikke, hvor mange smittetilfælde der er i samfundet.

Sideløbende med testindsatsen i testcentre landet over bliver coronaepidemien overvåget via spildevandet.

Her tyder de seneste tal også på en epidemi på tilbagetog i det meste af landet.

- Vores spildevandsovervågning, der ikke er følsom over for testaktivitet, viser, at smitten er faldende i flere af regionerne.

- Dog indikerer overvågningen af spildevand også, at der er sket en stigning i Region Hovedstaden over den seneste uge, skriver Magnus Heunicke.