Kontanter tilbage i de fynske busser

Siden midten af marts, hvor Corona-situationen lukkede Danmark ned, har det ikke været muligt at betale med kontanter i busserne. Det blev indført for at mindske smitterisikoen.

Men efter dialog med busselskaberne og chaufførerne, der udfører kørslen for Fynbus, bliver det nu igen muligt at betale med kontanter i bussen, fortæller Fynbus i en pressemeddelelse.

- Vi glæder os meget til at byde denne kundegruppe velkommen tilbage i bussen, men vi håber samtidig på, at vores kunder fortsat vil anvende Rejsekort eller de digitale billetmuligheder for at begrænse kontakten til chaufføren, skriver Fynbus.

Selvom den kontante betaling genindføres, opfordrer Fynbusfortsat vores kunder til at anvende Rejsekort eller de digitale billetformer fremfor kontantbetalingen i bussen.

Læs også Nye testcentre på Fyn: Vil coronateste syge samme sted som raske