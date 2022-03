Kortere pendlertur i bil 200 kroner dyrere per måned siden nytår

Konkret betyder det ifølge Transportministeriet, at en pendler i bil mellem Roskilde og København i marts skal bruge over 200 kroner mere om måneden på benzin i forhold til starten af året.

Hvis de høje priser bider sig fast, svarer det til over 2.400 kroner mere om året.

Transportminister Trine Bramsen (S) opfordrer til at tage cyklen eller bruge den kollektive trafik, der hvor det er muligt.

- På de korte ture, eller der hvor der er mulighed for at tage cykel eller kollektiv transport i stedet for bilen, kan den nuværende situation være en god anledning til at prøve eller måske endda skifte til alternative transportmidler.

- Priserne for kollektiv transport er ikke steget tilsvarende benzin eller diesel – og det gør den økonomiske besparelse større end tidligere.

- Samtidig er det både grønnere og med cyklen også sundere, siger Bramsen i en pressemeddelelse.

Det er især Ruslands invasion af Ukraine, der har sendt brændstofpriserne op.

Rusland er en stor leverandør af råolie, som bruges i benzin og diesel. På grund af krigen og de sanktioner, Rusland er blevet pålagt, er der opstået usikkerhed om, hvorvidt der stadig vil være lige så meget råolie tilgængelig til at fremstille benzin og diesel.

Det potentielt mindre udbud har sendt brændstofpriserne op, fordi den råolie, der ellers er til at få fingre i, er blevet mere efterspurgt.