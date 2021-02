Kortvarigt lukning på Storebælt: Nu bliver nye autoværn taget i brug

Hvis du havde planer om at drøne over Storebæltsbroen i den kommende weekend, skal du måske genoverveje dine rejseplaner, hvis du ikke vil have mere ventetid end højst nødvendigt. I hvert fald hvis du havde planlagt passere broen om natten.

I den kommende weekend skal de sidste to mobile overledninger af i alt fire på Storebæltsbroen gennemgå en test. Det vil medføre en kortvarig lukning af forbindelsen i nattetimerne.

Storebæltsbroen vil blive spærret i mindre intervaller mellem 01.00 og 04.30 natten til lørdag 6. februar og natten til søndag 7. februar.

Der er tale om kortvarige spærringer, som vil lukke for al trafik i to perioder på op til 20 minutter i hver retning.

- Autoværnene er allerede monteret. Først blev fundamentet monteret og så selve autoværnet. De skal testes, så vi kan se, at de bevæger sig, som de skal, siger Lene Thomsen, der er kommunikationschef hos Sund & Bælt.

Sikkerhedspakke rulles ud på broen

Arbejdet med de nye mobile autoværn sker som et led i montering af de autoværn, der skal sikre hurtigere afvikling af kø ved uheld på broen.

De nye autovær kan på omkring 30 minutter lede trafikken over i modsatte vejbane. Dermed kan bilernekøre dobbeltrettet med nedsat hastighed, hvis der sker et uheld.

- Så kan man komme videre på sin rejse, hvis det er, at uheldet er ude, siger Lene Thomsen.

I dag tager det mindst fire timer at flytte trafikken over i modsat vejbane i tilfælde af uheld eller vejarbejde.

- Så indgår de fremadrettet i de redskaber, vi har i skuffen, siger Lene Thomsen.

Her vil de fire mobile autoværn blive placeret. Foto: Sund & Bælt/PR

Alt dette er en del af en omfattende sikkerhedspakke, hvor formålet er at øge sikkerheden på Storebæltsbroen.

Foruden tiltaget med de mobile autoværn gennemfører Storebælt i 2021 en omfattende opgradering af skiltning og trafikovervågning på broen.