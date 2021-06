Kraftig appel før sidste skoledag: - Jeg synes, at det er meganederen

Hun fastslår dog, at sikringen af traditionen med karamelkastning og afgangsshow har størst betydning for hende. Og selvom det bliver under mere ordnede forhold, ser hun frem til at fejre sin sidste skoledag med klassekammeraterne.

- Jeg glæder mig. Nu hvor vi har gået i skole så mange år, så har vi fortjent den her sidste skoledag fuldt ud, siger hun.

Flere fynske kommuner følger trop

Det er ikke kun Odense Kommune, der appellerer til de unge op til fejringen.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er de enige i, at eleverne bør søge andre muligheder, end den klassiske fejring i Eventyrhaven.

- Vores unge tager ofte til Odense sidste skoledag. Jeg forstår virkelig godt, at de gerne vil fejre det, men grundet corona opfordrer vi eleverne til at holde sidste skoledag i mindre grupper, siger Kim Aas Christensen, der er koordinator for SSP i Faaborg-Midtfyn.