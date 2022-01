Kraftig blæst kan give forhøjet vandstand flere steder på Fyn

Fra sidst på eftermiddagen klarer vejret op på det nordlige Fyn, og senere på aftenen følger mere klart vejr i resten af regionen.

Det klare vejr fortsætter mandag og tirsdag, hvor der vil være gode chancer for at få solen at se, og temperaturerne vil ligge omkring syv grader.

Forhøjet vandstand

Sent søndag aften foregår der dog også ting omkring det nordvestlige Danmark, som kan have afledte effekter på Fyn.

Et lavtryk kan i løbet af aftenen give kraftig vind ved kysterne i det nordlig og nordvestlige Jylland.