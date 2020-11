Kraftig blæst på fynske broer - vindfølsomme køretøjer frarådes

En kraftig vind har ramt Fyn, og vinden kan især mærkes på de fynske broer.

Derfor fraråder Sund & Bælt al kørsel med vindfølsomme køretøjer på broerne fra morgenstunden af.

Det skriver de på deres hjemmeside.

Der er tale om Storebæltsbroen, Langelandsbroen og Lillebæltsbroen, hvor der er kraftig blæst.

Det er for eksempel køretøjer som lette lastbiler og personbiler med en campingvogn bagpå, der anbefales at vente med at krydse broen.

Ifølge Sund & Bælt forventer man, at vinden aftager i løbet af eftermiddagen.