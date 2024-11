Kraftig blæst påvirker kørslen på flere broer

Trafikanter på henholdsvis Ny Lillebæltsbroen, Storebæltsbroen og Langelandsbroen skal være opmærksomme, når de passerer mandag morgen.

Således advares der om kraftig blæst på alle tre broer, og blæsten kan påvirke kørslen, oplyser Vejdirektoratet på sit trafikkort.

På Storebæltsbroen er det forbudt at passere med påhængskøretøjer under 2.500 kilo. Det forventes, at vinden aftager i løbet af dagen, men der oplyses ikke et egentligt tidspunkt på, hvornår det forventes, at advarslerne - og forbuddet - ophæves.