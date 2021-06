Kraftig regn og torden: Fynboerne får en våd onsdag

Prognoserne siger nemlig regn og atter regn i løbet af onsdagen, og mængderne af nedbør forventes at være så voldsom, at både TV 2 Vejret og DMI advarer mod risiko for kraftig nedbør og nogle steder lokale skybrud.

- Det kan godt blive til ganske store regnmængder henover dagen. Derfor risiko for det, vi kalder kraftig regn, men noget af det kan også komme så hurtigt og intenst, at der faktisk er risiko for skybrud i nogle af de her kraftige byger, fortæller Thomas Mørk.