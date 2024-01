Kraftig regn rammer Fyn

DMI melder om risiko for kraftig regn fra i aften til torsdag.

Lokalt kan der falde mellem 30 og 50 mm i varslingsperioden, oplyser DMI.



"Vær opmærksom på, at lavtliggende områder som f.eks. kældre, vejbaner, viadukter og områder nær søer, åer og vandløb kan oversvømmes. Store mængder vand påvirker trafikken, og der er risiko for strømafbrydelser. Tjek tagrender, nedløbsrør og afløbsriste nær din bolig. Luk vinduer og døre. Nedsæt hastigheden, mens du kører, for at undgå akvaplaning, og kør ikke ud i vand, hvor du ikke kan vurdere dybden", skriver DMI.