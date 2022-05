Kraftig regn, solskin, tørvejr og byger: Tirsdag byder på lidt af hvert

Årets sidste forårsmorgen starter vindstille for fynboer. Dog skal man kigge langt efter en blå himmel, da det primært vil være overskyet.

Temperaturen ligger på mellem ti og 12 grader, og hvis man er heldig, kan man måske opleve lidt sol fra morgenstunden. Omvendt kan man også være uheldig at støde ind i en regnbyge.

- Med andre ord det man kalder en meteorologisk helgardering, siger meteorolog Peter Tanev til TV 2 Vejret.

I løbet af morgentimerne stiger risikoen for mere regn, og formiddagen byder på flere byger, så det kan være en god ide at huske paraplyen, hvis man skal udendørs.

Enkelte af bygerne kan være ret kraftige, og måske det også bliver muligt at høre et tordenskrald, men ifølge Peter Tanev er der dog ikke risiko for skybrud.

I stedet vil man flere steder gå helt fri for regn og måske endda opleve lidt solstråler. Uanset mængden af nedbør, så ligger temperaturen på 15 til 16 grader.

Onsdag og torsdag fortsætter det ustadige vejr, men fra fredag begynder vejret at passe bedre med kalendere og være mere sommerligt.