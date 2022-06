Kraftig regn truer: Kan give problemer på Fyn

Store dele af Danmark står til at få en sjaskvåd start på søndagen.



I løbet af natten til søndag og søndag formiddag vil de sydlige og østlige dele af landet ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) nemlig blive ramt af ganske kraftig regn.

DMI har sendt et varsel ud om voldsomt vejr, hvilket betyder, at man skal være opmærksom på, at "vejrudviklingen kan påvirke omgivelser og udendørsaktiviteter".

Vagthavende meteorolog hos DMI Erik Hansen forklarer, at det kan give lokale problemer - blandt andet i lavtliggende områder.

- Hvis man har problemer med sin kælder eller lavtliggende og eksponerede vejområder, kan det godt være, at der kommer oversvømmelser der, siger han.

Men decideret "monsterregn" bliver der ifølge meteorologen ikke tale om.

- Landet risikerer ikke at gå under i vand, siger Erik Hansen.

Tunge skyer

I timerne mellem klokken 02.00 og 12.00 søndag kan der falde mellem 25 og 35 millimeter regn i visse områder.

Det kraftige regnvejr skyldes, at kølig luft fra nordvest støder sammen med varm luft sydfra.

I det seneste varsel står dele af Syd- og Sønderjylland, store dele af Fyn og Sjælland samt hele Langeland og Lolland-Falster til at blive ramt af den mest kraftige del af regnbæltet.

Muligvis bliver bæltet dog forskudt noget mod syd eller sydøst - og i de nordlige egne går man i vidt omfang fri for den kraftige regn.

De mere voldsomme regnvejr ser man typisk senere på sommeren, forklarer han.

- I maj havde vi jo faktisk allerede skybrud, hvilket er lidt usædvanligt, siger Erik Hansen.

- Men nu er vi her først på sommeren i juni, og der er det jo første større regnvejr, vi får, så det kan godt være, at det giver lidt problemer.