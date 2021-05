Kraftigt nedbør rammer Svendborg - flere veje spærret

Billeder fra Svendborg viser, at himlen åbnede sluserne for både hagl og slud, og en læser melder, at vandet stod tre centimeter op ad husets sokkel.



- Svendborg er ved at drukne i slud! Haglene er nogen steder på størrelse med ærter, skriver en læser fra Svendborg til TV 2 Fyn.

Allerede tidligt på dagen blev der fra flere sider advaret om risiko for skybrud flere steder på Fyn.

Således blev det til tider flotte fredags vejr med sol, skyer og temperaturer omkring 18 grader afbrudt af nedbør.

Glat på vejbanen

Kort før klokken otte meddelte Fyns Politi på Twitter, at man havde spærret afkørsel 15 (Kirkeby) på Svendborgmotorvejen.

Spærringen skete på grund af et færdselsuheld forårsaget af nedbøren.

- Der er meget glat på vejbanen på grund af hagl. Kør forsigtigt derude, skriver Fyns Politi på Twitter.