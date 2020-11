Krav om fængsel: Middelfart-direktør anklages for salg af forbudt flybrændstof

Keld Demant, direktør for Bunker Holding i Middelfart, burde i forbindelse med otte handler have vidst eller haft en formodning om, at koncernen solgte flybrændtof, som blev brugt til, at russiske fly kunne bombe i Syrien.

Det fremgår af det anklageskrift, som Bagmandspolitiet (SØIK) i dag har frigivet.

Ifølge Bagmandspolitiet stod Bunker Holding og selskabets direktør, Keld Demant, bag otte af 33 leverancer - i alt 40.000 ton jetbrændsof - til en værdi af 163 millioner kroner.

Datterselskabet Dan-Bunkering, hvor Keld Demant var bestyrelsesformand, er tiltalt for 33 aftaler med russiske bagmænd om 172.000 ton brændstof - svarende til en værdi af 648 millioner kroner, fremgår det af anklageskriftet.

Handlerne fandt sted fra 2015-2017.

Keld Demant er tiltalt efter straffelovens paragraf 110 c., der under skærpende omstændigheder kan udløse en maksimumstraf på fire års fængsel, hvis man overtræder EU-sanktioner mod et land - i dette tilfælde Syrien.

Bagmandspolitiet ønsker ikke at oplyse, hvad fængselsstraf, man konkret vil gå efter. Selskaberne kræves idømt en bøde og konfiskation af fortjenester på i alt 18 millioner kroner.

Hos Bunker Holding og Dan-Bunkering undrer man sig over anklageskriftet.

- Vi betragter tiltalen mod Keld R. Demant alene som en konsekvens af hans funktion som den øverste ansvarlige i Bunker Holding og bestyrelsesformand i Dan-Bunkering. Keld R. Demant har ikke været involveret i de omtalte handler, og han kan derfor heller ikke gøres ansvarlig herfor. Vi mener desuden ikke, at virksomheden har overtrådt EU-sanktionerne, hedder det i en pressemeddelelse fra Bunker Holding.

- Vi har været igennem alt materiale i sagen og er fortsat overrasket over, at man har valgt at rejse tiltaler i sagen, især personligt mod Keld R. Demant. Selv om vi gerne ville have været sagen foruden, ser vi frem til en fair og upartisk afgørelse i sagen, og virksomheden har naturligvis fortsat fuld tillid til Keld R. Demant i sin rolle som CEO for Bunker Holding og bestyrelsesformand for Dan-Bunkering, hedder det.