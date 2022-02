Krig i Ukraine kan give højere energipriser: Energiselskab kimet ned af gaskunder

Går du og rumler over det rette tidspunkt for at skifte fra sort til grøn energi, så kan det meget vel være, at det er nu, det skal være.

Især for aftagere af naturgas kan tidspunktet være det rigtige.

Prisen for naturgas har længe kun gået op, og da den russiske præsident Vladimir Putin torsdag morgen sendte sine tropper ind over den ukrainske grænse steg gaspriserne med et slag 35 procent.

Og det vel at mærke oven i en gasregning som for knap et år siden kun var på det halve.

- Markedet reagerer på en endnu uvished om, hvordan forsyningerne af naturgas fra Rusland vil være fremadrettet.

- Det, vi ser lige nu, er, at markedet forudsiger, at der vil være knaphed og dermed stiger priserne, forklarer Claus Holm, markedsdirektør hos Sydfyns EnergiForsyning.

Telefonstorm

Den usikkerhed har fået telefonerne til at kime hos kundeservice hos Sydfyns Energiforsyning i Svendborg.