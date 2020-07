Kriminelle sælger kokain til unge via sms og Snapchat - hør interview med sælger

”Så er vi på farten igen med det vildeste flæk og bedste service i Odense. Smagsprøve tilbydes før køb som altid.”

Sådan lyder en typisk sms fra en odenseansk kokainsælger. Handel med narkotika foregår i stigende grad på sociale medier eller ved hjælp af mobiltelefoner, hvor sælgeren bringer stofferne ud til køberen, og penge og narko skifter hænder på et aftalt sted.

Og de såkaldte ’hvide bude’ har travlt på Fyn.

TV 2/Fyn er i besiddelse af 14 forskellige telefonnumre, hvorfra der er tilbudt salg af kokain per sms inden for de seneste måneder.

En af de mange sms'er med tilbud om kokain, som TV 2/Fyn har fået.

- Det er noget, vi er bekendt med. I dén grad. Vi modtager jævnligt anmeldelser fra folk, der har modtaget de her sms’er, eller får tip omkring den her aggressive markedsføring fra hvide bude, siger Jesper Weimar Pedersen, der er vicepolitiinspektør og leder af Proaktiv Efterforskningsafdeling ved Fyns Politi, der blandt andet arbejder med narkokriminalitet på Fyn.

Udviklingen og omfanget har kun gået én vej i de seneste år, fortæller vicepolitiinspektøren.

- Det er helt klar vores opfattelse, at den måde at sælge narko på har udbredt sig i høj grad i de senere år. Det er udbredt på hele Fyn, men i høj grad i de større byer som Odense og Svendborg, siger Jesper Weimar Pedersen.

Torben Vangsted har som konsulent under Odense Kommunes indsats Unge og Rusmidler et godt billede af udviklingen i Odense. Han genkender politiets udlægning - og den bekymrer ham.

Endnu et eksempel på en sms med tilbud på kokain.

- For bare fem-seks år siden var vilkårene og mulighederne nogle helt andre, end de er i dag. Og jeg er mere bekymret for sådan, som det ser ud i dag, end det gjorde dengang, siger Torben Vangsted.

TV 2/Fyn har kontaktet de numre, hvor vi via sms har fået tilbudt kokain. Kun på et af numrene blev opkaldet besvaret.

Du kan godt bringe ud i aften?

- Yes, det kan jeg sagtens.

Hvad tager du for et gram?

- 700.

Nu skal du høre. Jeg ringer, fordi jeg arbejder ved TV 2/Fyn, hvor jeg er journalist. Jeg vil gerne høre, hvorfor du bringer de her varer ud?

- Øh.. der må du spørge dig selv.

Men det er jo dig, der bringer de her varer ud. Hårde stoffer til unge mennesker.

- ...

Han lagde på.

Vanskelig politiopgave

Umiddelbart kan det for en lægmand virke ret ligetil for politiet at sætte en handel op og så anholde den udfarende sælger. Det er dog ikke så ligetil, forklarer vicepolitiinspektør Jesper Weimar Pedersen.

Han fortæller, at Fyns Politi efterforsker narkokriminalitet på flere plan. Både i forhold til den mere organiserede del og den del, der foregår på gadeplan.

- Men det er bare ikke så enkelt, som man måske som almindelig borger kunne forestille sig. At vi bare selv tager kontakt og kører ud og henter dem. Det har vi ikke lovhjemmel til, forklarer Jesper Weimar Pedersen og uddyber:

- Vi kan som politi ikke agere agentvirksomhed, som det hedder i retsplejeloven. Så det er hardcore, kompleks og organiseret efterforskning, når vi skal op i hierarkiet i det her marked.

Mulig sammenhæng mellem hvide bude og skyderier i Vollsmose

Det kan virke uskyldigt og ufarligt, når det ikke kræver mere end en sms eller et snap at bestille illegal narkotika på Fyn.

Men ifølge TV 2/Fyns oplysninger er det de mest hårdkogte kriminelle i Odense, der står bag sms-salget.

Salget trækker ifølge kilder tråde til de samme grupperinger, som i sidste uge endte i en skudepisode i Vollsmose, der kostede en uskyldig mand livet.

Fyns Politi vil imidlertid ikke direkte bekræfte, at der er tale om netop disse grupperinger, men fastslår, at det er kriminelle grupperinger, som er involveret.

- Det vil jeg af efterforskningsmæssige årsager ikke gå ind i.

- Men vi lægger ikke skjul på, at nogle af de konflikter, der foregår blandt kriminelle grupperinger i blandt andet Odense, også handler om kriminelle markeder, herunder også narkomarkederne. Vi er bekendt med, at det her er så velorganiseret, og at de mere organiserede grupperinger derude også er med til at køre den her forretning, siger vicepolitiinspektør Jesper Weimar Pedersen.

Nanna endte i ti års misbrug

For 22-årige Nanna Lehmann Hansen fra Middelfart var den lette adgang til stoffer med til at fastholde hende i et misbrug, der samlet set strakte sig over ti år. Og var der først skabt kontakt via sms eller sociale medier, var det let at skaffe stoffer til den næste rus.

Nanna Lehmann Hansen, 22, var i flere år afhængig af stoffer. En del af årsagen mener hun skyldes den lette tilgængelighed. Foto: Flemming Ellegaard

- Jeg kunne bare sidde hjemme i min sofa og skrive til én person, og så havde jeg det, fortæller Nanna Lehmann Hansen.

Fordi bestillingen foregik via telefonen, og stofferne blev bragt til en lokation, hun selv valgte, var fremgangsmåden både nem, sikker og hurtig, når trangen meldte sig, forklarer hun.

- Det var ikke så svært. Efter flere år i et misbrugsmiljø kender man alle i byen, der kan få fat i det. Så det var bare at spørge efter et nummer eller en Snapchat for eksempel – og så egentlig bare skrive ’kan du hjælpe’, og så kunne der gå mellem fem minutter og en time, og så havde jeg det, siger Nanna Lehmann Hansen og uddyber:

- Hvis man skal gå ned på gaden og hive fat i en eller anden random person og spørge, så er det, man begynder at føle sig som en kriminel. Så hjælper det, at det foregår på Snapchat. Man ved det jo godt bagerst i sit hoved, men man tænker ikke lige så meget over konsekvenserne. Det er jo simpelthen så nemt.

Derfor er hun også helt sikker på, at den lette tilgængelighed var med til at fastholde hende i det misbrug, hun var havnet i.

- Hver weekend vidste jeg jo, at hvis jeg lige skrev et par timer forinden, så var der en klar aftale om, hvornår det kom, eller jeg skulle hente det. Og hvis jeg så pludselig stod og manglede, så var det jo bare at skrive igen. Så det har det helt sikkert gjort, siger Nanna Lehmann Hansen.

Startede som 12-årig

Da Nanna Lehmann Hansen for første gang stiftede bekendtskab med ulovlige stoffer, var hun bare 12 år gammel. Et enkelt sug af en joint endte i et ti år langt misbrug af primært hash og amfetamin - enkelte gange også kokain.

Det startede med nogle venner, der spurgte, om hun ikke ville være med til at ryge lidt hash. Det første sug førte til det næste, og snart røg hun hash hver dag.

Nogle år senere fik hun en kæreste, som havde prøvet amfetamin nogle gange. For at komme ind i varmen ville Nanna også prøve.

Og derfra gik det pludselig meget hurtigt.

- Jeg tror faktisk, det endte med at blive to dage i træk, hvor vi sad og tog amfetamin. Og før jeg vidste af det, sad vi og tog amfetamin hver weekend og i alle ferier. Det gik ligesom hurtigt, fortæller den i dag 22-årige Nanna Lehmann Hansen.

- Jeg kunne klare alt. Jeg havde selvtillid. Ingen kunne komme og rokke ved mig. Jeg var på toppen af verden og kunne klare alle de udfordringer, jeg fik. Jeg havde et fundament. Så længe det varede.

For efter en weekend følger en hverdag. Og efter en optur følger en nedtur.

- Man bliver efterladt i en deprimeret sindstilstand. Det hele føles lige pludselig umuligt, og man er træt og doven. Man er ked af det. Og så er det jo naturligt, at man begynder at søge tilbage til den lykkefølelse, hvor man er stærk og klarer det hele, siger Nanna Lehmann Hansen.

I dag er Nanna Lehmann Hansen clean og har været stoffri i et år. Men stadig kan hun mærke, når kroppen savner følelsen af at være høj. Uovervindelig.

- Nu har jeg bare fundet en anden måde at få den følelse på. Uden stoffer. Den her gang har jeg gjort det svært for mig selv ved at slette kontakterne.