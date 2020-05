Krise eller ej: Det Fynske Dyrskue går digitalt

Søde kaniner, der kan hoppe over buk. Geder med flotte horn og køer med et kæmpe yver. Maskiner, der larmer og fynske råvarer, der smager af et kram til maven.

Den anden weekend i juni plejer altid at være præget af sprudle af dyr, traktorer, glade børn og smilende forældre på Det Fynske Dyrskue, som løber af stablen på Dyrskuepladsen i Odense.

Folk skal have mulighed for at se dyr, og når vi ikke kan vise det frem på pladsen, må vi gøre det på internettet Sara Ekknud, direktør, Det Fynske Dyrskue

Det er en af sommerens store kulturelle begivenheder på Fyn og i Odense, som folk i alle aldersgrupper altid ser frem til. Ikke mindst børnene og unge.

Men i år er det aflyst, og der bliver rungende tomt på den store græsmark i udkanten af den fynske hovedstad, fordi coronakrisen ikke tillader store forsamlinger.

- Jeg synes jo, det er træls og trist. Jeg er enormt ked af, vi ikke kan samle en masse mennesker på Dyrskuepladsen, men når det er sagt, har vi hele tiden sagt, at vi kommer igen, siger Sara Ekknud, direktør for Det Fynske Dyrskue.

Økonomisk usikkerhed

Der er ingen billetindtæger og intet salgt på pladsen. Derudover har der mange udgifter i løbet af året til blandt andet markedsføring, som skal hentes på få dage.

- Vi tør ikke udtale os om økonomien i det endnu, fordi det endnu ikke er specifikt i lovgivningen, hvad vi får kompensation for, siger Sara Ekknud.

Men i stedet for at græde ned i puden, har direktøren for dyrskuet kigget alternativer de seneste uger. Og nu er løsningen der.

Digitale konkurrencer på det fynske dyrsue Heste: Dyrskuets bedste hingst Dyrskuets bedste hoppe Dyrskuets bedste vallak Kvæg: Dyrskuets flottest tyr Dyrskuets bedste kødkvægsko med kalv Dyrskuets bedste malkeko Dyrskuets bedste besætningsgruppe malkekvæg (min. 3 køer) Facebook bestemmer: Naturligvis så skal publikumsfavoritterne også findes – helt som man plejer på dyrskuepladsen. I år bliver det dog på Facebook. Antal likes afgør vinderen i disse kategorier: Dyrskuets sødeste kødkvægskalv under et halvt år Dyrskuets sødeste føl Dyrskuets sødeste lam Se mere

Digitalt dyrskue

Det Fynske Dyrskue har været afholdt siden 1882 – og siden 1961 på Dyrskuepladsen i Odense. Aldrig før har der været afholdt Det Digitale Dyrskue, men det bliver der i 2020.

Selvom der ikke komme dyr i staldene på Dyrskuepladsen denne sommer, vil den nemlig gerne vise nogle dyr frem – og det gør de på Facebook og deres hjemmeside.

Læs også Zoologiske haver må genåbne: - Det er næsten som juleaften

- Det gør vi, fordi der ikke skal gå så lang tid, før man hører om Det Fynske Dyrskue igen. Folk skal have mulighed for at se dyr, og når vi ikke kan vise det frem på pladsen, må vi gøre det på internettet, siger Sara Ekknud.

- Jeg er fuldt ud bevidst om, at det ikke er det samme, som det rigtige dyrskue. Men jeg håber, det bliver en god måde at vise dyr frem på og give en masse fortællinger til familierne, siger Sara Ekknud.

Mangler det sociale

For landmand Carsten Hedegaard, der har gården Christiansborg i Ørbæk, er den digitale udgave af dyrskuet ikke helt dét, han havde forventet med dyrskuet i 2020. Men han forstår godt, at det ikke kan blive, som det plejer, selvom det vil være en mangel.

- Vi plejer at være der for det sociale og for at vise landbruget frem. Også for at have køerne med i konkurrencerne, men det er ikke det vigtigste for os, siger han.

Normalt udstiller han sine køer i kategorierne 'den bedste yngste ko', 'den bedste ældste ko', 'bedste besætning' og 'beste yver', som han alle har vundet priser i gennem tiden. Det er også blevet til et par ærespriser.

Selvom dyrskuet ikke bliver fysisk i år på Dyrskuepladsen i Odense, vil han ikke afvise, at han deltager i det digitale dyrskue.

- Det kunne vi godt finde på. Det skal min datter være med til at bestemme, men det bliver ikke helt det samme, siger Carsten Hedegaard.

Rammer bredere

Reglerne i det digitale dyrskue er enkle. Heste og kvæg skal fotograferes hjemme, og deres billede sendes ind til Det Fynske Dyrskue per mail.

Vi er tvunget til at være kreative. Jeg er slet ikke i tvivl om, at det bliver et bedre dyrskue i 2021 Sara Ekknud, direktør, Det Fynske Dyrskue

Alle dyrene bliver så bedømt af dommere, og derefter kan der alligevel - uden man samles på Dyrskuepladsen i Odense - blive afholdt et dyrskue. Dyrene vil blive bedømt så godt, som de kan.

- Jeg håber, der er ramme flere, der ikke har været på dyrskue, med det digitale dyrskue, siger Sara Ekknud.

- Jeg tror helt sikkert, at det her gør, at vi er tvunget til at tænke i andre løsninger fremover. Vi er tvunget til at være kreative. Jeg er slet ikke i tvivl om, at det bliver et bedre dyrskue i 2021, siger Sara Ekknud.

Læs også Fynsk forfatter i New York: - Lige nu er corona min store historie

- Os, der lever af oplevelser, er nødt at udvikle os.

Det Fynske Dyrskue 2021 kommer til at finde sted den 11.-13. juni 2021, og hvis man har købt og bestilt en stand i 2020, så gælder bestillingen også for 2021.