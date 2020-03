Krisehjælp til danske medier: - Det er kun med til at skubbe problemet

Alle mediestøttemodtagernes likviditet styrkes ved, at hele mediestøtten for 2020 udbetales hurtigst muligt i én samlet rate frem for over tre rater i løbet af 2020. Samlet drejer det sig om, at medierne i april i én samlet rate får udbetalt 368,1 mio. kr. frem for 119,4 mio. kr. i redaktionel produktionsstøtte.



Der dispenseres ved bekendtgørelsesændringer for, at ikke-kommercielle tv-stationer, der modtager tilskud, hver uge som minimum skal udsende mindst to timers egenproduceret førstegangs-udsendt programindhold.

Der dispenseres også for, at ikke-kommercielle lokale radiostationer skal udøve selvstændig programvirksomhed i form af 15 sendetimer per uge for at modtage det maksimale tilskud.