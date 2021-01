Krisen kradser ikke på Fyn: V-borgmestre har ro i maven trods historisk lav tilslutning

På landsplan får Venstre til en kæmpe vælgerlussing i de seneste meningsmålinger, men det kommer ikke nødvendigvis til at få konsekvenser for partiet ved kommunalvalget senere i år.

Det mener de fynske Venstre-borgmestre, som understreger, at der er forskel på lands- og lokalpolitik.

- Jeg tror ikke, det har nogen indvirkning, siger blandt andre borgmesteren i Nordfyns Kommune, Morten Andersen (V).

Han er bekymret over den situation, som partiet står i, men han understreger samtidig, at der i den sammenhæng er langt fra Christiansborg til Nordfyn.

- Den bekymrer os ikke lokalt, men jeg er medlem af samme parti, som på landsplan rasler ned i meningsmålinger. Det er jeg både ked af og bekymret over, men det, der alligevel giver mig ro i maven, er, at folk ikke har vendt partiet ryggen på grund af politikken, men på grund af den personuro, der har været, siger Morten Andersen.

Handler om personer

I Venstres fynske højborg Ørbæk, hvor flere end 66 procent af stemmerne ved sidste kommunalvalg gik til Venstre, er opbakningen til de lokale V-politikere intakt. De lader ikke krisen i partiet påvirke deres stemmer til efterårets kommunalvalg.

- Problemerne kan de beholde ovre i København, siger Venstre-vælger Kaj Schultz.

Flere af de borgere, TV 2 Fyn mødte fredag, stemmer udelukkende Venstre til kommunalvalget, og derfor skeler de ikke til Christiansborg, inden de sætter deres kryds lokalt.

- Det er på grund af Kenneth Muhs og kun på grund af ham, siger Hanne Jensen.

Sådan har Peter Morgan det også. Han stemmer normalt rødt, når han ikke stemmer på Kenneth Muhs. Han er helt sikker på, at opbakningen til borgmesteren er stærkere end rystelserne i Venstre på Christiansborg.

Vi er ikke så optagede af det her med blokpolitik, vi er mere optagede af at finde løsninger og skabe også det brede samarbejde Kenneth Muhs (V), borgmester i Nyborg Kommune

- Jeg synes, han gør et godt stykke arbejde, og så er han behagelig at snakke med og helt jordnær, siger Peter Morgan om borgmesteren.

Ikke optaget af blokpolitik

Nyborg Kommunes borgmester er også selv rolig forud for kommunalvalget. Det bunder blandt andet i, at der er stor forskel på lokalpolitikken og stridighederne blandt partierne på landsplan.

- Det, vi og jeg gør her, er, at vi arbejder med, hvad vi tror på er rigtigt for Ørbæk og Nyborg Kommune. Det er den dagsorden, vi er optaget af. Vi er ikke så optagede af det her med blokpolitik, vi er mere optagede af at finde løsninger og skabe også det brede samarbejde, siger Kenneth Muhs (V).

Når det er sagt, er han dog enig med sine Venstre-kollegaer i, at uroen på landsplan er bekymrende.

- Det er både træls, og så er det altid sådan, at når vi går til valg, er vi optaget af, hvordan vælgerne tager den situation, der er omkring os, siger Nyborg-borgmesteren.