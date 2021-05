Krisen snart knækket: Ledigheden på Fyn lavere end før coronaen

Men derfra er det kun gået én vej med ledigheden.



Den er nu helt nede på 10.640 fynboer, hvilket er under det normale gennemsnit de seneste fem år.

Tallene er dog ikke sæsonkorrigerede, men tendensen er god nok.

Supergodt

Et af de steder, hvor man også kan mærke, at Fyn er ved at ryste corona-støvet af sig, er hos 3F Byg i Odense. Her er ledigheden netop nu er på 90 medlemmer mod 217 sidste år på samme tidspunkt.



- Det viser, at der er vældig godt gang i byggeriet. Det er supergodt for vores medlemmer. Firmaerne ringer til os, og lige så snart, vi ved, at et sjak er ledigt, sørger vi for at anvise dem arbejde med det samme, siger Torben Knudsen, formand for 3F Byg i Odense.