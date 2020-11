Krisepsykologisk beredskab står klar: Opretter telefonhotline til berørte minkavlere

Region Syddanmark stiller nu et krisepsykologisk beredskab klar til at yde krisehjælp til fynske minkavlere, ansatte og familier. Tilbuddet er et supplement til de kommunale tilbud om krisehjælp.

Tilbuddet kommer efter, at regeringen i onsdags bebuddede, at alle mink i Danmark skulle aflives. Dernæst kom det mandag frem, at der ikke var lovhjemmel til at slå raske dyr ihjel udenfor risikozonerne.

På det tidspunkt var mange - også fynske - minkavlere allerede gået igang med at slå mink ihjel blandt andet for at opnå den tempo-bonus på 20 kroner per mink, der blev lovet i brevet til minkavlere.

Har oprettet særlig telefonhotline

- Fra den ene dag til den anden oplever borgere, at deres livsværk og levebrød forsvinder. Og det sætter disse borgere under et umenneskeligt stort pres. Vi vil gerne støtte så godt, som det er muligt, og vores krisepsykologiske tilbud står til rådighed for dem i denne svære tid, siger lægefaglig direktør for psykiatrien i Region Syddanmark, Anders Meinert Pedersen, i en pressemeddelelse.

Martin From var en af de fynboer, der allerede mandag havde slået 30.000 dyr ihjel, herunder 6.000 avlsdyr.

- Det er jo så vanvittigt det her, men i mine øjne er løbet jo kørt, for vi slår jo en stor del af vores dyr ned, sagde Martin From fra Otterup mandag til TV 2 Fyn.

- Gør ondt helt ind i hjertet

På Fyn er der i alt 42 minkfarme og omkring en million mink.

- Derfor har vi i denne helt ekstraordinære situation oprettet en særlig telefonhotline, hvor man hurtigt kan komme i kontakt med sygeplejersker, læger, psykologer og præster, som står parat med rådgivning, krisehjælp og behandling. Vores hjælp kan bestå i telefonisk kontakt, fremmøde hos os eller ved, at vi kører ud til de ramte borgere og yder behandling i deres hjem, siger Anders Meinert Pedersen.

Det ligger regionsrådsformand Stephanie Lose (V) stærkt på sinde, at regionen støtter de ramte borgere så meget som overhovedet muligt.

- Det gør ondt helt ind i hjertet, når jeg hører minkavlerne sætte ord på den situation, som de står i netop i disse dage. Der er jo ikke bare tale om et ”arbejde”, men om et livsværk, som sommetider er gået i arv fra generation til generation. Jeg håber, at dette tilbud kan være en hjælp til at bearbejde de voldsomme oplevelser, som minkavlerne, deres familier og de ansatte udsættes for.