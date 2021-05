Kristi Himmelfart giver travlhed: - Ti procent mere trafik end på de travleste dage

Mange danskere har torsdag fri på grund af helligdagen Kristi himmelfart, og det giver travlhed i landets lyntestcentre.

Hos Carelink, der driver centrene i Region Syddanmark, har der været travlt fra morgenstunden torsdag, fortæller direktør Brian Rosenberg.

- De første par timer har vi oplevet omkring ti procent mere trafik end på de travleste dage. Så der er tryk på derude, siger han.

Han fortæller, at alt personale er kaldt på arbejde, så centrene kan følge med.

- Vi har sat alle sejl til for at sikre os, at borgerne ikke skal stå i kø for længe.

- Vi har fuld bemanding på hele vejen rundt, og vi har åbent alle de over 100 steder i regionen, lyder det fra Brian Rosenberg.