Kristi Himmelfartsvejr: Lun helligdag i vente på Fyn

Det er med at finde haveredskaberne eller picnickurven frem og komme udenfor, når fridagen på denne Kristi Himmelfartsdag skal nydes.

Helligdagen bliver nemlig tør, og i løbet af torsdagen kommer der lidt eller nogen sol med temperaturer omkring 18 grader.

Bor man ved kysten, vil man opleve pålandsvind og lidt køligere vejr, svagest vil vinden være omkring sydøst.

Også aftenen indbyder til at være udenfor, hvor det fortsat vil være tørt og solrigt. Dog bliver Fyn ikke helt fri for et regnskyl, der i løbet af natten vil falde hist og her over øen i selskab af skyer fra vest.

Her vil temperaturen falde til 11 grader. Vinden bliver svag til jævn i sydøst.