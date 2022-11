Kritik af Energi Fyn: - I bruger kundernes penge som bank

Aconto betyder, at man betaler forud på sit forventede energiforbrug, der ud fra et forventet årsforbrug deles op i fire lige store dele.

Det er et system, der har været brugt i mange år, men ifølge Esben Okkels Larsen fra Ejby, der har varmepumpe og i øvrigt rådgiver om vedvarende energiformer, er systemet ikke rigtig brugbart i øjeblikket.

Elpriserne er lave netop nu, men de har har hoppet op og ned hele året igennem. Det vil de også gøre fremadrettet, siger eksperterne, og når de topper, gør det ondt på forbrugerne.

Esben Okkels Larsen har været så frustreret over de høje udlæg til aconto, at han for nylig lagde et opslag på det sociale medie LinkedIn, der er blevet set af 132.000 og kommenteret på Facebook i en lind strøm.

Glad for Energi Fyn

- Jeg er egentlig glad for Energi Fyn, men man skal se, om man ikke kan fange de alt for fejlagtigt opgjorte acontoopkrævninger. Man kan ikke gøre, som altid har gjort, når priserne svinger så meget. Min aconto-ansættelse fra fjerde kvartal er tre gange så høj som i 1. kvartal, så det er jo ikke en særlig ligelig fordeling hen over året, siger Esben Okkels Larsen.

Esben Okkels Larsen har nu fået tilbagereguleret sit udlæg med 30.000 kroner. Penge som overflyttes til næste år. Han mener, at Energi Fyn i stedet burde afregne det faktiske forbrug ved hjælp af de fjernaflæste målere, som alle kunder har i dag.



Han bakkes op af Claus Houden, Venstre-medlem af Odense Byråd og kandidat til Energi Fyns repræsentantskab.

Hen mener, at acontodelen er sat for højt, og at man bør ændre på opkrævningssystemet.

- Energi Fyn er velkonsolideret og har en egenkapital på fire milliarder kroner. Det er ikke lang tid siden, at man havde 800 millioner kroner klar til at købe Fjernvarme Fyn. Netop fordi man har så stort et kapitalberedskab skal man sørge for, at pengene kommer tilbage til forbrugerne. Energi Fyn skal ikke fungere som bank, siger Claus Houden.

Ikke bank

Ifølge administrerende direktør i Energi Fyn, Bent Agerholm, skyldes de høje aconto-regninger ikke, at Energi Fyn har sat aconto-opkrævningerne op. De følger kundernes forventede forbrug.

Derimod er priserne på strøm hen over året steget voldsomt som følge af krigen i Ukraine, nedgang i leverancerne fra Norge og andre forhold.

- Vi fungerer ikke som bank. Når året er omme plejer kunderne at skylde os 60 procent af elregningen, mens vi skylder kunderne 40 procent. Og det kan godt være, at vi har en egenkapital på fire milliarder, men den er bundet i ledningsnettet. Når vi skal ud og investere i grøn omstilling og elektricificering for at blive fri af Putins gas, skal vi ud og låne pengene.

- Vi lever i et liberaliseret elmarked, og vi kan faktisk gå konkurs. Vores kassekredit har været tæt på at være udnyttet op til 1 milliard kroner, og det er ikke for sjov, at regeringen har spændt et sikkerhedsnet ud under energisektoren på 120 milliarder kroner, siger Bent Agerholm.

Han erkender, at selskabets aconto-system er udfordret og bliver stresstestet i øjeblikket.

Han minder dog også brugerne om, at de skal sørge for at kontakte Energi Fyn, hvis de for eksempel sparer meget på forbruget på grund af besparelser. Så ændrer man aconto-opkrævningen.