Kritik af fonde: Milliarder givet til udvikling af vacciner - problemet er et helt andet

Allan Randrup Thomsen tilslutter sig, at der mangler viden om, hvordan man får folk til at tage vaccinen. For det vil også få betydning for Danmark, hvis der ikke er en rimelig fordeling af vacciner i alle lande, lyder det.



- Vi kan ikke forhindre de nye varianter i at komme til Danmark på et tidspunkt. Derfor er det også til vores egen fordel, at vi får implementeret vacciner i lavindkomstlande, siger virologen.

Fokus på behandling overskygger

Den fynske professor mener, at ansvaret ligger hos dem, der finansierer forskningsprojekterne. Herunder blandt andet WHO, Fonden Novo Nordisk og regionerne, der ligeledes råder over forskningspuljer.

Ifølge koncerndirektør i Region Syddanmark Kurt Espersen har man ikke specifikke covid-puljer, men flere ordinære forskningspuljer, som covid-forskere også kan søge.

- På de her to år, hvor vi har levet med covid-19, er der sket meget forskning i emnet, og der er brugt store summer på den forskning verden over. Kan der så stadig være områder, der er underbelyst? Selvfølgelig. Blandt andet de spørgsmål, som Morten Sodemann rejser, ville det da være rart at have mere uddybende viden om, lyder det i et skrifteligt svar fra koncerndirektøren, der mener, at der er gode muligheder for at søge støtte.