Kritiseret Bramsen: Man kan ikke gøre alle tilfredse

Hun fortæller, at det nok også vil være sådan på transportområdet.

Trine Bramsen siger, at hun "er rigtig glad for at være blevet transport- og ligestillingsminister", og at det ligger tæt op ad det, hun gik ind i politik for.

Men det betyder ikke, at hun har noget dårligt at sige om Forsvarsministeriet.

- Jeg kommer ikke til at sige noget dårligt om Forsvaret. Det gør jeg aldrig nogensinde.

- Forsvaret er dybt dedikerede mennesker og helt afgørende for vores tryghed og sikkerhed, siger hun til spørgsmålet om, hvorvidt det er en lettelse at komme væk fra den ministerpost, der de seneste år har skabt en del problemer for hende.

Flere sager

Senest har Bramsens ageren i den igangværende FE-sag ført til kritik. Her er Lars Findsen, hjemsendt chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), fængslet i en sag om lækage af højt klassificerede oplysninger.

Men også en stribe andre sager har præget Bramsens tid i Forsvarsministeriet, hvor hun tiltrådte efter folketingsvalget i 2019.

At hun eksempelvis kaldte forsvarschefen for en styrelseschef, blev taget yderst ilde op i de militære rækker.