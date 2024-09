Krum ryg og skadet ben kan ikke stoppe Jørn - har viet sit liv til tennis

Benene virker ikke, som de gjorde engang, og ryggen bliver kun mere krum.

Men de fleste dage hopper Jørn Jensen alligevel troligt i træningstøjet og begiver sig ud mod en af de klubber, hvor han træner folk i alle aldre i tennis.

Fra sin base i Svendborg Tennisklub har han i godt 35 år pendlet rundt mellem ti forskellige tennisklubber på Fyn for at give kærligheden til sin sport videre.

Og nu står han for endnu et tiltag. Allesø Tennisklub har lavet et seks ugers forløb for 5. og 6. klasse på Spurvelundskolen, for at få fleres øjne op for sporten og klubben.

- Det er meningsfuldt. Jeg har været skolelærer, så det er på en måde en fortsættelse, fortæller han.