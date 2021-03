Kulturen efterlyser genåbingsplan: - Vi vil gerne huskes og nævnes 

I et åbent brev til statsminister Mette Frederiksen (S) beder 500 kulturinstitutioner onsdag om at få en konkret plan for, hvor de står i genåbningen.

Brevet er underskrevet af en række kulturorganisationer, der blandt andet tæller Dansk Teater, som Den Fynske Opera er medlem af.

Ifølge Den Fynske Operas kunstneriske leder, Ida Fogh Kiberg, handler det om at kunne planlægge den kommende tid. For lige som det er nu, må teatre og operaer gerne øve forestillinger. De må bare ikke åbne for publikum og dermed deres indtægtkilde.

- Jeg synes, det er sagt enormt godt i det brev. For eksempel er Odense Teater og vi vidt forskellige, men vi står med de samme tanker om, hvad der kommer til at ske med sæsonen 2021/2022.

Uvished for branchen

Ida Fogh Kiberg er klar over, at regeringen og politikerne står i en svær situation, hvor der er mange lod på vægtskålen. Samtidig oplever hun et kulturliv, der er hårdt presset, og hvor mange kæmper for deres overlevelse:

Jeg tror, der er meget få mennesker, der glemmer kulturministerens kommentar om, at det var upassende at tale om kultur under en pandemi. Men det skal nok blive tilgivet, hvis vi får en ordentlig plan for oplukning Ida Fogh Kiberg, kunstnerisk leder, Den Fynske Opera

- Vi vil gerne huskes og nævnes sammen med alt det andet, der stadig er uvist ved nye åbninger. Jeg håber, de (politikerne, red.) vil give os et svar på, hvornår vi kan begynde ikke blot at prøve igen, men også vise vores forestillinger. Handler det om måneder, eller er det et år fra nu?

Selvom kulturlivet ikke står øverst på listen over, hvad der genåbner først, mener Den Fynske Operas kunstneriske leder, at det fortjener svar og en ordentlig plan.

- Jeg tror, der er meget få mennesker, der glemmer kulturministerens kommentar om, at det var upassende at tale om kultur under en pandemi. Men det skal nok blive tilgivet, hvis vi får en ordentlig plan for oplukning, siger Ida Fogh Kiberg.

Underskriverne på det åbne brev til statsministeren tæller Dansk Teater, Dansk Live, Danske Koncert og Kulturhuse, Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner, Organisationen Danske Museer, Danmarks Biblioteksforening.