Kulturinstitutioner lyste rødt: Her er forklaringen

Museer, teatre og koncerthuse over hele landet var onsdag aften badet i rødt lys. Formålet var at sende følgende besked til politikerne på Christiansborg:

- Eventbranchen bløder.

På Fyn var blandt andet Teater Momentum, Posten og Slagteriet i Odense og Bastionen i Nyborg badet i lyset fra mørkrøde projektører.

Det er Foreningen for Koncert- og Eventpersonale, der står bag demonstrationen. Ifølge foreningens facebookside talte demonstrationen mere end 150 institutioner. Foreningens formand Thomas Gerdes håber, at budskabet slår igennen hos både Erhvervsministeren og Kulturministeren.

- De danske politikere er simpelthen nødt til at forholde sig til den økonomiske krise eventbranchen står midt i. Vi appellerer til Erhvervsministeren om at opretholde dialogen med eventbranchens essentielle parter og sammen finde løsninger for de virksomheder som de facto har været tvangslukket siden marts, siger Thomas Gerdes i en pressemeddelelse.

Særligt personale i fokus

Det er under et halvt år siden, at mange kulturinstitutioner rundtom i landet sidst lyste rødt. Det skete 22. juni, hvor demonstrationen særligt handlede om spillesteder, der kæmper med at klare sig under coronakrisen, fordi der er lagt restriktioner på, hvordan man må afholde livearrangementer.

Denne gang er fokus i høj grad på alt det personale, der står for at afvikle mange events som for eksempel scene- og lysteknikere. Faktisk alle dem, der sørger for lys, lyd, toiletvogne og scener til liveevents.

- De har ingen mulighed for at tjene penge, men har stadig faste udgifter til husleje, vedligeholdelse af gear, vognparker, materiel med mere. Samt de mange specialiserede freelancere, som er helt essentielle for eventbranchens overlevelse, siger Thomas Gerdes.

Efterlyser nye tiltag

Under de nuværende restriktioner må der til kulturarrangementer maksimalt være samlet 500 mennesker. Det forudsætter, at afstandskravet bliver overholdt. Derudover skal man lukke for servering af for eksempel alkohol klokken 22.

Der er dog brug for noget andet, hvis branchens blødning skal stoppes, mener Thomas Gerdes.

- Vi er taknemmelige for de muligheder der er givet, for at gennemføre få kulturelle events, men at samle 500 siddende publikummer, hvor venues er underlagt restriktioner om afstand og derfor kun har begrænset antal pladser kontra deres normale kapacitet til et enkeltstående event, så er det ikke det der redder eventbranchen. Især ikke nu, hvor vejret bliver dårligere og arrangører derfor ikke i samme grad som i sommer kan afvikle udendørs arrangementer, siger han.