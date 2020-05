Kun danske turister på Fyn: - Det kommer til at gøre ondt

Der gik et sus igennem den fynske turistbranche, da Mette Frederiksen torsdag aften lignede en, der godt kunne lade sig overtale til at åbne grænsebommene en smule på klem, så udenlandske turister kan komme indenfor i Danmark. For en sommer uden udenlandske turister bliver en sommer, ingen nogensinde vil glemme igen - og mange virksomheder ikke vil overleve. Også selvom samtlige danskere vælger at holde sommerferie i Danmark.

Hvert år lægger udenlandske turister nemlig 1,9 milliarder kroner på Fyn, viser tal fra Dansk Erhverv. Et svimlende højt tal. Og alvoren understreges af, at turisterne er her fra påske og frem til oktober. Danskere på intensiv fynsk sommerferie i juli måned kan på ingen måde dække så store tab, vurderer flere overfor TV 2/Fyn.

Læs også Retningslinjer forvirrer: Friluftsbad må alligevel ikke åbne

Alt for god plads i parken

På Egeskov kan den administrerende direktør, Henrik Neelmeyer kigge ud på en park, hvor hverken afstandskrav eller forsamlingsforbud bliver udfordret. For parken er nemlig tom, selvom billetlugerne har været åbne siden 11. maj.

- For et år siden var der 600 gæster på dagen i dag. I dag er der seks. Så det ser skidt ud, fortæller Henrik Neelmeyer.

- For os vil det koste tæt på tocifrede millionbeløb. Vi kommer til at mangle pengene på grund af 70.000 gæster, som vi forventer ikke vil komme i år. Det er 30 procent af vores besøgende, så det kommer til at gøre rigtigt ondt. Du kan gange med 170 kroner, så det er mange penge.

Læs også Ny kampagne skal trække turister til Fyn

Udlændinge bruger flere penge

Tal fra Visit Danmark viser, at en udenlandsk turist på kyst- eller naturferie i Danmark typisk er i landet i en uge og bruger 750 kroner om dagen. Turisten bruger langt flere penge, når han eller hun er på storbyferie, men til gengæld varer sådan en færre dage. Under alle omstændigheder, er det penge, som den fynske turistindustri kan kigge langt efter, hvis grænserne ikke bliver åbnet igen meget snart.

- I løbet af et år er 40 procent af vores gæster udlændinge, og de bruger mange penge på Fyn, når de er her, fortæller Rasmus, Hessum, chef for Destination Fyn.

Han er stærkt bekymret for konsekvenserne for det fynske turisterhverv, hvis der kun er danskerne til at holde den i live i år. Også selv om han i samarbejde med de fynske kommuner står bag en ny kampagne, som skal lokke jyder og sjællændere til ar holde deres sommerferie her.

02:45 Kom med indenfor i Egeskovs - næsten - tomme slotspark. Video: Signe Ryge og Natacha Djervad. Luk video

Grænseåbning eller ej

Tyskland har for længst meldt ud, at man gerne vil forhandle en åbning af grænsen mod Danmark, ligesom man har gjort med andre nabolande, men det har den danske regering indtil videre afvist at forholde sig til.

Dog åbnede statsminister Mette Frederiksen torsdag aften op for den mulighed, at et lejet sommerhus i Danmark måske kan anses som et "anerkendelsesværdigt formål". Det ville med andre ord betyde en delvis grænseåbning, som hun nu skal forhandle med de øvrige partiledere om,

Danmarks grænser Statsministeren lukkede grænserne den 14. marts og forhindrede dermed turister i at rejse ind og ud af Danmark.

I aftalen om fase 2 af genåbningplanen for Danmark står der: »Partierne noterer sig, at regeringen aktuelt er i dialog med nabolandene og vil tage stilling til den midlertidige grænsekontrol med indrejseforbud samt de skærpede rejsevejledninger. Regeringen melder ud herom senest 1. juni 2020.«

Sommeren vi aldrig glemmer

Denne uge sætter TV 2/Fyn fokus på den meget anderledes sommer, som vi alle sammen går i møde. Udlandsrejser er aflyst. De udenlandske turister bliver væk.

Er der noget, du undrer dig over, eller spekulerer på, vil vi meget gerne høre fra dig. Send dit spørgsmål til redaktionen via formularen, som du også finder på denne side.