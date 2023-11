Kun én energikilde koster færre menneskeliv end atomkraft, viser tal

I undersøgelsen kan man blandt andet læse dødsraterne for de forskellige energiformer.



For eksempel er antallet af dødsfald ved kulenergi skyld i 24,62 dødsfald per terrawatt-time, mens atomenergi kun er skyld i 0,03 dødsfald per terrawatt-time. Tallene for dødsfald i forbindelse med energiproduktion ved hjælp af atomkraft inkluderer ulykkerne i Tjernobyl i Ukraine i det daværende Sovjetunionen i 1986 og Fukushima-ulykken i Japan i 2011.